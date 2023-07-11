Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Ungkap Alasan RUU Kesehatan Harus Disahkan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:58 WIB
Menkes Ungkap Alasan RUU Kesehatan Harus Disahkan
Menkes Budi (Foto: ist)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan beberapa alasan kenapa RUU Kesehatan harus menjadi undang-undang kesehatan yang baru.

Fokus utamanya adalah memastikan sistem kesehatan Indonesia berjalan dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Ya, semuanya, bukan hanya mereka yang tinggal di kota besar, tapi juga masyarakat di pelosok desa.

 tenaga medis

"Pandemi Covid-19 membuka mata kita akan banyaknya perbaikan yang harus diperbaiki di bidang kesehatan. Itu kenapa transformasi kesehatan amat diperlukan," jelas Menkes Budi di rapat paripurna DPR RI, Selasa (11/7/2023).

Alasan lain kenapa RUU Kesehatan perlu menjadi UU Kesehatan yang baru adalah sebanyak 300.000 rakyat setiap tahun wafat karena stroke, lebih dari 6.000 bayi wafat akibat kelainan jantung bawaan yang tak bisa dioperasi, pun 5 juta balita RI hidup dalam kondisi stunting.

Kondisi itu, kata Menkes Budi, bisa diatasi dengan hadirnya UU Kesehatan yang baru. Sebab, akses dan layanan kesehatan yang lebih baik akan tercipta dari penerapan UU Kesehatan yang baru.

 BACA JUGA:

"Sesudah badai pandemi, ini saatnya kita memperbaiki dan membangun kembali sistem kesehatan menjadi lebih tangguh untuk generasi anak dan cucu kita," kata Menkes Budi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
