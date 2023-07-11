Observasi Landscape Kota Seoul dari Tower Tertinggi Kelima di Dunia

Pemandangan Kota Seoul, Korea Selatan dipotret dari atas Lotte Skyworld Tower. (Foto: Okezone.com/M Budi Santosa)

SEOUL - Bagi wisatawan yang melancong ke Negeri Gingseng, Korea Selatan, bisa mencoba spot langka satu ini.

Apa itu? Wisatawan dapat melakukan observasi Kota Seoul dari tower tertinggi di Korea Selatan yakni Lotte Skyworld Tower yang memiliki 123 lantai dengan ketinggian 555,7 meter. Tower ini juga merupakan tower tertinggi kelima di dunia.

BACA JUGA:

Bagi wisatawan perorangan akan dikenakan tiket di kisaran 30 ribu hingga 38 ribu won.

Kota Seol difoto dari atas Lotte Skyworld Tower (Foto: Okezone.com/M Budi Santosa)



Sedangkan wisatawan rombongan akan mendapatkan harga tiket lebih murah, yakni di kisaran 26.000 won per orang.

BACA JUGA:

Wisatawan bisa langsung menuju ke lantai 117 untuk melihat video kota Seoul dan sekaligus akan dibukakan akses jendela lebar untuk menyaksikan landscape ibu kota Korsel ini.

Selanjutnya wisatawan bisa melakukan observasi kota dengan naik ke lantai 118 hingga 120.