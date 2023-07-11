Deretan Gedung Angker yang Populer di Indonesia, Nomor 3 Sempat Viral Menyala Merah

Menara Saidah, gedung angker di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. (Foto: Bisnisfahmi)

INDONESIA memang punya beragam cerita horor yang melegenda. Tradisi dan budaya masyarakat Tanah Air memang identik dengan hal-hal mistis dan mitos-mitos. Tempat-tempat angker sering dibumbui dengan cerita-cerita misteri sehingga jadi populer.

Ada beberapa gedung-gedung yang terkenal dengan keangkerannya di Indonesia. Tentu saja bisa menjadi tempat wisata buat penyuka horor atau orang yang ingin menguji nyali.

Berikut beberapa gedung terkenal angker yang populer di Indonesia.

1. Lawang Sewu

Lawang Sewu destinasi wisata populer di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bangunan bersejarah yang pernah jadi kantor pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang ini juga menyimpan misteri dan dikenal angker.

Lawang Sewu menjadi saksi bisu pembantaian pejuang Tanah Air yang melawan penjajah. Di Lawang Sewu terdapat misteri Lorong Hantu. Lorong Hantu ini terletak di bawah tanah.

Hawa di Lorong Hantu akan terasa dingin dan sunyi. Di tempat ini juga sering muncul penampakan makhluk halus. Meski terkenal angker, saat ini Lawang Sewu dijadikan sebagai tempat wisata.

2. Toko Merah

Toko Merah dijadikan lokasi untuk berfoto di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat. Namuk di balik keindahannya, gedung ini menyisakan kisah pilu.

Gedung ini menjadi saksi biksu penyiksaan dan pembantaian etnis Tionghoa. Di sini, sering terdengar suara rintihan tangisan wanita serta suara langkah kaki tentara.