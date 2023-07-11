Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Galeri Seni Kekinian Jakarta yang Wajib Dikunjungi, Cocok buat Milenial

Fatha Annisa , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:01 WIB
7 Galeri Seni Kekinian Jakarta yang Wajib Dikunjungi, Cocok buat Milenial
Museum MoJA di kawasan GBK, Jakarta. (Foto: MPI/Yulianto)
A
A
A

REKOMENDASI 7 museum atau galeri seni kekinian di Jakarta. Galeri seni jadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang untuk menikmati karya seni dan mempelajarinya. Ada juga yang sekadar mencari spot instagramable yang menawan.

Galeri seni kini hadir dengan wajah lebih milenial, tidak lagi kaku seperti era sebelum medsos. Bahkan ada kedai kopi di dalam untuk memanjakan pengunjung.

Galeri seni merupakan tempat yang cocok disambangi dengan siapa saja. Mulai dari keluarga, teman, atau pasangan. Bahkan datang untuk menikmati waktu sendiri pun bukan masalah.

 BACA JUGA:

Jakarta punya banyak galeri seni yang bisa didatangi. Karya seni yang ditampilkan beragam. Ada karya seni klasik, futuristik, atau kontemporer.

Berikut rangkuman 7 galeri seni kekinian di Jakarta :

1. Museum MACAN

Museum MACAN terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Galeri seni yang dibuka sejak 2017 ini sangat populer terutama di kalangan pecinta seni.

MACAN sendiri singkatan dari Modern and Contemporary Art in Nusantara. Sesuai dengan namanya, Museum Macan menyuguhkan karya-karya seni modern dan kontemporer untuk dinikmati pengunjung.

Ilustrasi

Museum MACAN (Instagram @museummacan)

Bagian yang paling menarik perhatian pengunjung adalah pameran tematik di mana instalasi seni interaktif berada.

Museum MACAN juga menyediakan permainan bernama Berburu Harta Karun. Peserta yang boleh ikut bermain hanya sampai usia pelajar.

Selagi menunggu anak-anak bermain, Anda bisa berfoto di spot-spot menarik di Museum MACAN. Namun hanya diperbolehkan menggunakan kamera telepon genggam.

 

Sayangnya jika tertarik mengunjungi Museum MACAN, Anda harus sedikit bersabar. Karena terkait pandemic COVID 19 di Indonesia, Museum MACAN ditutup untuk sementara waktu.

2. Galeri Salihara

Selain galeri seni, Galeri Salihara juga memiliki komunitas bernama Komunitas Salihara yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.

Dalam satu kompleks bangunan terdapat empat bangunan utama yaitu Teater Salihara, Galeri Salihara, Anjung Salihara, dan ruang perkantoran.

Ilustrasi

Galeri Salihara di Pasar Minggu, Jaksel (artspace.id)

Galeri ini berada di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengunjung dapat memilih antara melihat pameran, mengikuti berbagai kelas yang diadakan, menonton pertunjukan teater atau tarian.

 BACA JUGA:

Terdapat Juga tempat yang menjual berbagai pernak-pernik dan kafe untuk pengunjung bersantai. Sebelum mengunjungi, ada baiknya Anda mengecek website resmi Galeri Salihara untuk jadwal pertunjukannya.

3. Bartele Gallery

Pencinta barang antik, khususnya peninggalan Hindia Belanda di Asia Tenggara, mari merapat ke galeri seni yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini.

