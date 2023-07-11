Catat Rekor Dunia, Segini Kecepatan Lift di Burj Khalifa Dubai!

BURJ Khalifa merupakan gedung tertinggi di dunia. Ketinggiannya gedung pencakar langit yang jadi ikon Kota Dubai, Uni Emirat Arab ini mencapai 828 meter. Dilengkapi delapan eskalator dan 57 lift. Lalu, berapa kecepatan liftnya?

Burj Khalifa yang mulai dibangun pada 6 Januari 2004 dan diresmikan pada 4 Januari 2010 sudah memecahkan berbagai rekor dunia. Salah satunya adalah rekor lift tercepat di dunia.

Melansir dari website burjkhalifa.ae, Burj Khalifa memang memiliki banyaknya lift dan eskalator untuk memenuhi kebutuhan perjalanan naik turun antarlantai.

Sebagai bangunan mega-high rise pertama, lift di Burj Khalifa telah diprogram untuk mengizinkan adanya evakuasi terkendali apabila terjadi situasi berbahaya seperti kebakaran atau hal terburuk lainnya.

Lift di Burj Khalifa memiliki kecapatan 10 meter per detik. Untuk menuju dek observasi di lantai 124, pengunjung hanya membutuhkan waktu 1 menit dengan lift tersebut.

Rekor ini menjadikan lift pada Burj Khalifa sebagai yang tercepat di dunia.