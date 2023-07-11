Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Catat Rekor Dunia, Segini Kecepatan Lift di Burj Khalifa Dubai!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:00 WIB
Catat Rekor Dunia, Segini Kecepatan Lift di Burj Khalifa Dubai!
Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. (Foto: Freepik)
A
A
A

BURJ Khalifa merupakan gedung tertinggi di dunia. Ketinggiannya gedung pencakar langit yang jadi ikon Kota Dubai, Uni Emirat Arab ini mencapai 828 meter. Dilengkapi delapan eskalator dan 57 lift. Lalu, berapa kecepatan liftnya?

Burj Khalifa yang mulai dibangun pada 6 Januari 2004 dan diresmikan pada 4 Januari 2010 sudah memecahkan berbagai rekor dunia. Salah satunya adalah rekor lift tercepat di dunia.

Melansir dari website burjkhalifa.ae, Burj Khalifa memang memiliki banyaknya lift dan eskalator untuk memenuhi kebutuhan perjalanan naik turun antarlantai.

Sebagai bangunan mega-high rise pertama, lift di Burj Khalifa telah diprogram untuk mengizinkan adanya evakuasi terkendali apabila terjadi situasi berbahaya seperti kebakaran atau hal terburuk lainnya.

 BACA JUGA:

Lift di Burj Khalifa memiliki kecapatan 10 meter per detik. Untuk menuju dek observasi di lantai 124, pengunjung hanya membutuhkan waktu 1 menit dengan lift tersebut.

Rekor ini menjadikan lift pada Burj Khalifa sebagai yang tercepat di dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement