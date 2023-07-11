Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Kali Biru Warsambin, Surga Kecil di Raja Ampat Bikin Hati Terpikat

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |13:01 WIB
Intip Pesona Kali Biru Warsambin, Surga Kecil di Raja Ampat Bikin Hati Terpikat
Kali Biru Warsambin, Raja Ampat, Papua Barat (Foto: Instagram/@devita_an)
RAJA Ampat merupakan surga wisata di Indonesia bagian timur. Selain laut dan alam di bawahnya yang memukau, kabupaten di Papua Barat ini juga memiliki sungai cantik dengan air biru bak kaca, dikelilingi hutan lebat nan asri.

Namanya Kali Biru yang berlokasi di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit, Raja Ampat.

Untuk menuju ke Kali Biru, pengunjung bisa memulainya dari Desa Warsambin. Kemudian menyeberangi Teluk Mayalibit dengan perahu sekitar 15 menit.

Lalu berjalan kaki menyusuri hulu sungai sekitar 30 menit. Sepanjang jalan bisa menikmati pemandangan alam indah.

Selain menelusuri hutan, Anda akan melewati sungai dangkal untuk tiba di Kali Biru. Karena perjalanannya di hutan, jadi alangkah baiknya ditemani pemandu atau warga lokal agar tidak tersesat.

Setelah berjalan menyusuri sungai, dan juga membelah sungai. Pelancong harus masuk ke tengah hutan, namun tak perlu khawatir, karena di sana sudah dibuat jalan setapak sehingga hanya mengikuti saja untuk terus tiba di Kali Biru.

Saat sudah sampai di Kali Biru, perjalanan melelahkan seketika terbayar lunas. Anda bisa menyaksikan sungai dengan air biru jernih bak kaca dan sangat dingin.

Halaman:
1 2
      
