Wisata Lontar Sewu: Lokasi, Jam Buka dan Harga Tiket Masuk

Eduwisata Lontar Sewu di Gresik, Jawa Timur (Foto: Instagram/@novianindrayani)

GRESIK di Jawa Timur menyimpan segudang tempat wisata kece, salah satunya adalah Eduwisata Lontar Sewu. Objek wisata ini sudah hits di kalangan masyarakat Gresik.

Sebab, beragam aktivitas seru dan spot foto instagenic membuat tempat ini dipadati wisatawan lokal.

Terlebih lokasinya berada di area persawahan yang pastinya menambah keindahan tempat ini.

Beragam wahana seru yang bisa dinikmati wisatawan mulai dari flying fox, sepeda perahu bebek, kereta kelinci, hingga taman bermain outbond.

Begitupun dengan spot foto instagenic-nya, seperti sayap kupu-kupu, Gardu Pandang, Rumah Kurcaci, Jembatan Titian serta masih banyak yang lainya.

Fasilitas sebagai pelengkap objek wisata ini pun sudah cukup memadai, seperti area parkir, toilet, musala, gazebo dan kedai makan.