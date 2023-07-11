Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Sejarah dan Asal-usul Candi Pawon, Bekas Tempat Pembakaran Mayat Raja

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |04:02 WIB
Menguak Sejarah dan Asal-usul Candi Pawon, Bekas Tempat Pembakaran Mayat Raja
Candi Pawon di Magelang, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@lodis.antetokompis)
CANDI Pawon menjadi peninggalan sejarah berharga yang keberadaan di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Lokasinya berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Pembangunan candi ini kira-kira dilakukan pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Namun pada akhir abad ke-19 Masehi, candi dalam keadaan rusak tertimbun semak-semak belukar, kemudian mulai diperbaiki pada 1903.

Asal-usul penamaan Wisata Candi Pawon memang tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, seorang ahli epigrafi, J.G. de Casparis menafsirkan bahwa Pawon berasal dari bahasa Jawa Kuno yang mengartikan perabuan atau tempat abu, karena dimanfaatkan sebagai penyimpanan abu jenazah Raja Indra, ayah dari Raja Samaratungga pada masa dinasti Syailendra.

Sehingga para ahli berpendapat keberadaan lubang angin pada Candi Pawon menandakan adanya aktivitas pembakaran mayat raja yang dilakukan di dalam candi, sehingga melatarbelakangi penamaan Candi Pawon.

Bagian dalam Wisata Candi Pawon terdapat sebuah bekas yang menunjukkan dahulu terdapat sesuatu yang ditaruh di dalam ruangan.

Candi Pawon

Diperkirakan semula ditempatkan Arca Bodhhisatwa, sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Indra yang dianggap telah mencapai tataran Bodhisattva.

Berdasarkan Prasasti Karang Tengah, disebutkan bahwa arca tersebut mengeluarkan wajra atau sinar, menimbulkan dugaan bahwa arca Bodhisattwa tersebut dibuat dari perunggu.

Keberadaannya yang hilang dimungkinkan karena telah dicuri atau dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan yang menaklukan Wangsa Syailendra.

Candi Pawon, Candi Borobudur, dan Candi Mendut terletak dalam satu garis lurus di peta sehingga sampai saat ini ketiga candi memiliki hubungan tertentu selain motif candi yang agak mirip.

Karena dibangun saat masa klasik, maka prinsip arsitektur Wisata Candi Pawon merupakan gabungan model bangunan Hindu Jawa Kuno dan India. Batur Candi Pawon kebanyakan terpahat motif sulur-suluran, manusia, dan bunga.

