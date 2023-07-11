Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Keindahan Pantai Jembatan Panjang Malang, Lokasi Tenggelamnya 2 Mahasiswa Asing

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |00:03 WIB
Intip Keindahan Pantai Jembatan Panjang Malang, Lokasi Tenggelamnya 2 Mahasiswa Asing
Pantai Jembatan Panjang, Malang, Jawa Timur (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

PANTAI Jembatan Panjang Malang menjadi perbincangan pascalima wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak.

Pantai ini menjadi satu dari serangkaian garis pantai yang dimiliki Kabupaten Malang, Jawa Timur. Letaknya berlokasi di sebelah barat tepat Pantai Balekambang Malang.

Pantai Jembatan Panjang Malang masuk kawasan Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Akses pantainya bisa dijangkau melalui Jalan Lingkar Selatan (JLS) di pesisir selatan Kabupaten Malang.

Dari kawasan JLS, pengunjung masih harus belok ke selatan melintasi jalan berjarak sekitar 1,6 kilometer atau dapat ditempuh sekitar 15-20 menit.

Jangan bayangkan jalan menuju pantai begitu mulus, pengunjung harus dihadapkan jalan makadam dengan didominasi oleh tanah kapur dan bebatuan.

Pantai Jembatan Panjang

(Foto: MPI/Avirista Midaada)

Pantauan MPI, jalan akan kian licin jika habis diguyur hujan. Kebetulan ketika melintas jalan tersebut, bekas genangan air hujan masih terlihat. Hal ini membuat pengunjung terutama yang mengendarai sepeda motor harus ekstra waspada ketika melintasi jalan tersebut.

Tiba di kawasan pantai, pengunjung disambut oleh satu pos tiket di sisi kiri dengan portal membentang di jalan. Pengunjung juga akan disambut dengan spot bertuliskan JPTS dengan kepanjangan Jembatan Panjang Tanjung Sirap. Spot ini biasanya menjadi salah satu objek foto bagi wisatawan yang masuk ke pantai.

Masuk kawasan pantai, pepohonan rindang menyambut wisatawan. Suara deburan ombak dibalut semilir angin menambah suasana pantai kian syahdu.

Di area tepi pantai, lebatnya pepohonan biasanya digunakan pengunjung untuk berkemah bermalam di pantai. Hal ini pula yang dilakukan oleh rombongan wisatawan asing dari pertukaran mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari warung makan, musala, hingga kamar mandi, memang tersedia. Hal ini menjadikan wisatawan bisa berkemah di pantai.

Halaman:
1 2 3
      
