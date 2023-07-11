Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Kalimantan Punya 3 Negara?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |02:02 WIB
Kenapa Kalimantan Punya 3 Negara?
Fairy Caves di Sarawak. Sarawak merupakan negara bagian dari Malaysia yang berada di Pulau Borneo atau Kalimantan. (Foto: MPI/Ayu Utami)
PERNAHKAH Anda bertanya-tanya mengapa Pulau Kalimantan terdapat tiga negara sekaligus? Ya selain Indonesia, sebagian Pulau Borneo merupakan wilayah kedaulatan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Alasan kenapa Pulau Kalimantan punya 3 negara erat kaitannya dengan zaman penjajahan Belanda dan Inggris.

Selain itu, dahulu kala ternyata Kerajaan Brunei Darussalam sempat menguasai wilayah Kalimantan di abad 15 hingga 17 Masehi sebelum akhirnya melemah. 

Kenapa Kalimantan Punya 3 Negara? 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Pulau Kalimantan sampai bisa dihuni oleh tiga negara Asia Tenggara tak lain karena pengaruh kolonial Belanda dan Inggris.

Mundur pada tahun 1891, dua negara tersebut menyetujui konvensi London yang menyatakan soal garis batas antarnegara. 

Wilayah yang dijajah Inggris terdiri atas empat negara koloni yakni Serawak, Borneo Utara atau Sabah, Koloni Labuan, dan Brunei. Sehingga, pada saat itu kalimantan dibagi jadi lima negara, yang salah satunya Indonesia.

