TRAVEL

World Beach Games 2023 Batal Digelar di Bali, Indonesia Kehilangan Devisa Rp198,17 Miliar

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:32 WIB
World Beach Games 2023 Batal Digelar di Bali, Indonesia Kehilangan Devisa Rp198,17 Miliar
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa batalnya penyelenggaraan ANOC World Beach Games atau WBG 2023 di Bali, membuat Indonesia berpotensi kehilangan devisa USD 13,15 juta atau Rp198,17 miliar.

Padahal jika pesta olahraga pantai dunia itu jadi digelar di Bali, maka diprediksi Indonesia bisa kedatangan 6.900 wisatawan dari 69 negara.

Sandiaga mengaku kecewa karena WGB 2023 sudah dijadwalkan berlangsung di Bali pada 5 sampai 12 Agustus mendatang, namun harus dibatalkan.

"Tapi, jangan kita terpecah belah dan saling menyalahkan, karena pasti ada sejuta cerita di balik pembatalan event ini," terangnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Sandiaga bilang, masih banyak kegiatan menarik lainnya yang dilaksanakan di Pulau Dewata Bali. Termasuk event Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) . Masyarakat pun dapat menikmati momen-momen berharga lainnya, termasuk berwisata.

 

"Mari kita isi dengan event-event lainnya, termasuk event MICE yang kami lakukan di Bali, Internasional Tourism Investment Forum," tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menambahkan, pada dasarnya Bali sudah siap menjadi tuan rumah WBG 2023. Walaupun akhirnya dibatalkan dan hal tersebut merupakan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

"Bali sudah siap dari sisi venue, pantai-pantai, termasuk juga hotel -hotel," terangnya.

