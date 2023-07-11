Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Turis Australia Ngaku Didenda Rp15 Juta di Bali karena Paspor Kotor, Sandiaga: Harus Diselidiki

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:38 WIB
Turis Australia Ngaku Didenda Rp15 Juta di Bali karena Paspor Kotor, Sandiaga: Harus Diselidiki
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi viralnya kasus turis asal Australia yang mengaku didenda AUD1.500 atau Rp15,2 juta di Bali karena paspornya kotor.

Wanita bernama Monique Sutherland mengaku sudah menandatangani formulis biru saat check-in di konter Batik Air di Bandara Tullamarine di Melbourne karena paspornya yang berusia tujuh tahun sedikit kotor.

Masalahnya ketika berhadapan dengan Imigrasi di Bali, dia diminta bayar Rp15,2 juta untuk diberi izin tinggal. 

 BACA JUGA:

Sandiaga meminta agar pihak Ditjen Imigrasi dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali agar menyelidikinya lebih lanjut kasus tersebut.

 

"Padahal sebetulnya ada penjelasan yang bisa kita sampaikan, dan harus kita lakukan penyelidikan," kata Sandiaga dalam Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Selasa (11/07/2023).

 BACA JUGA:

Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan pihaknya sedang menelusuri kasus tersebut, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak guna mengetahui kebenarannya.

"Update terakhir kami dalam penyelidikan, mulai dari CCTV di Bandara (I Gusti Ngurah Rai) apakah real-nya wisman dari Australia ini benar, atau ada oknum," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement