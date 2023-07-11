Asyiknya Menyusuri Tempat Healing dan Urban Legend di Jakarta Timur

HEALING atau memulihkan diri jadi tren sekarang. Banyak orang mencari tempat-tempat wisata yang menenangkan untuk pemulihan baik dari stres, lelah beraktivitas, dan lainnya.

Jakarta Timur punya sejumlah tempat yang cocok buat healing baik berupa danau, taman hijau, tempat bersejarah dan lainnya.

Seorang pengguna media sosial lewat akun TikTok @mujib_ansori mengunggah video rekomendasi tempat-tempat healing di Jaktim.

Dalam video itu terlihat perekam memperlihatkan sebuah terowongan lalu beralih ke pemandangan danau. Itu adalah Waduk Bungur di belakang Terminal Kampung Rambutan.

Danau Bungur jadi salah satu tempat rekreasi favorit warga Jakarta yang murah meriah.

“Ngomong-ngomong soal Jaktim yang katanya jadi anak tiri di Jakarta, lo patut bangga karena lo gak kekurangan tempat healing. Mancing gratis pula. Salah satunya Waduk Bungur ini, lokasinya ada di belakang Terminal Kampung Rambutan,” bunyi keterangan dari video tersebut.

Selain Waduk Bungur, terdapat juga Waduk Buperta, Waduk Cilangkap, Waduk Setu Cipayung, Waduk Pulo Mas, dan masih banyak lagi. Seluruh waduk tersebut sudah dipercantik sehingga sangat nyaman untuk dijadikan lokasi liburan.

“Satu lagi ada Waduk Rawa Babon, lokasinya ada di seolahan Islamic Center PKP, Kelapa Dua Wetan. Paling enak sih ke sini sore, tempatnya enak parah,” ujar pria dalam video tersebut.