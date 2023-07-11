Penawaran Terbatas, Nginep di Dalam & Luar Negeri Bisa Dapat Diskon hingga Rp750.000! Booking di Sini

BOSAN di rumah dan pengen liburan tapi enggan melakukan aktivitas yang padat di luar? Ini berarti kegiatan menginap di hotel bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda.

Dapatkan suasana hotel yang nyaman sesuai selera Anda dengan berbagai pilihan menarik di Mister Aladin!

Nggak cuma banyak pilihan hotel menarik, Mister Aladin juga memberikan Anda penawaran harga yang sangat terjangkau! Apalagi, saat ini Anda bisa mendapatkan Promo Time to Explore dengan diskon yang beragam.

Anda bisa mendapatkan diskon hingga Rp750.000 untuk menginap di beragam hotel domestik, dan diskon hingga Rp300.000 untuk menginap hemat di luar negeri. Promo ini berlaku untuk beberapa hotel pilihan yang tersedia di Mister Aladin.

Khusus hotel internasional, promonya berlaku untuk hotel-hotel di Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Uni Emirat Arab. Buruan booking hotelnya sekarang, karena promonya bersifat terbatas!

Jangan lupa juga untuk mengajak keluarga atau teman-teman Anda liburan bareng ya, supaya lebih seru dan berkesan.

Akan ada banyak pengalaman yang bisa Anda dapatkan bersama-sama kalau liburan bareng lho!