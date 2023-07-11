Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Penawaran Terbatas, Nginep di Dalam & Luar Negeri Bisa Dapat Diskon hingga Rp750.000! Booking di Sini

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:34 WIB
Penawaran Terbatas, Nginep di Dalam & Luar Negeri Bisa Dapat Diskon hingga Rp750.000! Booking di Sini
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

BOSAN di rumah dan pengen liburan tapi enggan melakukan aktivitas yang padat di luar? Ini berarti kegiatan menginap di hotel bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda.

Dapatkan suasana hotel yang nyaman sesuai selera Anda dengan berbagai pilihan menarik di Mister Aladin!

Nggak cuma banyak pilihan hotel menarik, Mister Aladin juga memberikan Anda penawaran harga yang sangat terjangkau! Apalagi, saat ini Anda bisa mendapatkan Promo Time to Explore dengan diskon yang beragam.

Anda bisa mendapatkan diskon hingga Rp750.000 untuk menginap di beragam hotel domestik, dan diskon hingga Rp300.000 untuk menginap hemat di luar negeri. Promo ini berlaku untuk beberapa hotel pilihan yang tersedia di Mister Aladin.

Infografis Tren Traveling 2023

Khusus hotel internasional, promonya berlaku untuk hotel-hotel di Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Uni Emirat Arab. Buruan booking hotelnya sekarang, karena promonya bersifat terbatas!

Jangan lupa juga untuk mengajak keluarga atau teman-teman Anda liburan bareng ya, supaya lebih seru dan berkesan.

Akan ada banyak pengalaman yang bisa Anda dapatkan bersama-sama kalau liburan bareng lho!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement