Mau Berburu Jajanan Kekinian di Banyumas? Ini Sederet Pilihannya

BERKUNJUNG ke Banyumas, Jawa Tengah jangan lupa mencicipi aneka makanan khasnya. Ada banyak pilihan kuliner di kabupeten beribu kota Purwokerto ini, mulai dari tradisional hingga kekinian.

Jajanan kekinian di Banyumas semakin variatif. Penggemarnya pun makin banyak, mulai dari generasi Z, milenial, hingga para orang tua.

Jajanan kekinian tak melulu harus yang muncul terbaru, ada juga makanan zaman dulu yang dimodifikasi jadi lebih menarik sehingga disukai generasi zaman now.

Berikut beberapa jajanan kekinian di Banyumas

Alpukat Kocok BJG

Apukat kocok BJG sangat laris di Purwokerto. Bahannya berupa alpukat mentega dicampur gula aren atau gula tebu, jadi rasanya manis dan segar.

Satu porsi alpukat kocok BJG dijual Rp15.000. Sudah ada banyak outlet yang tersebar di Ibu Kota Banyumas.

Es Brasil

Es Brasil sudah ada sejak dulu, tapi kini kembali menjadi primadona di kalangan warga Banyumas karena tampil lebih variatif dan kekinian.

Tapi, cita rasanya tetap terjaga. Dijual dengan harga mulai dari Rp5.000. Es Brasil bisa dibeli di antaranya di Jalan Jendral Suprapto No25, Kauman Lama, Purwokerto.