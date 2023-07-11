Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Berburu Jajanan Kekinian di Banyumas? Ini Sederet Pilihannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |21:02 WIB
Mau Berburu Jajanan Kekinian di Banyumas? Ini Sederet Pilihannya
Es Brasil jajanan kekinian di Banyumas. (Instagram @nidazulfa)
A
A
A

BERKUNJUNG ke Banyumas, Jawa Tengah jangan lupa mencicipi aneka makanan khasnya. Ada banyak pilihan kuliner di kabupeten beribu kota Purwokerto ini, mulai dari tradisional hingga kekinian.

Jajanan kekinian di Banyumas semakin variatif. Penggemarnya pun makin banyak, mulai dari generasi Z, milenial, hingga para orang tua.

Jajanan kekinian tak melulu harus yang muncul terbaru, ada juga makanan zaman dulu yang dimodifikasi jadi lebih menarik sehingga disukai generasi zaman now.

 BACA JUGA:

Berikut beberapa jajanan kekinian di Banyumas

Alpukat Kocok BJG

Apukat kocok BJG sangat laris di Purwokerto. Bahannya berupa alpukat mentega dicampur gula aren atau gula tebu, jadi rasanya manis dan segar.

Ilustrasi

Satu porsi alpukat kocok BJG dijual Rp15.000. Sudah ada banyak outlet yang tersebar di Ibu Kota Banyumas.

 BACA JUGA:

Es Brasil

 

Es Brasil sudah ada sejak dulu, tapi kini kembali menjadi primadona di kalangan warga Banyumas karena tampil lebih variatif dan kekinian.

Tapi, cita rasanya tetap terjaga. Dijual dengan harga mulai dari Rp5.000. Es Brasil bisa dibeli di antaranya di Jalan Jendral Suprapto No25, Kauman Lama, Purwokerto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement