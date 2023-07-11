5 Rekomendasi Kafe Gelato Paling Enak di Yogyakarta, Bikin Lupa Diet

PELESIRAN ke Yogyakarta mungkin Anda akan mencari kafe gelato yang hits. Pas banget kalau didatangi siang hari di tengah cuaca terik, selepas berkunjung ke tempat wisata.

Jika mungkin Anda hanya tahu kafe Tempo Gelato yang hits banget, coba lirik kafe gelato lainnya yang tak kalah enak. Di mana saja ya lokasinya?

Berikut Okezone sajikan 5 rekomendasi kafe gelato di Yogyakarta yang bisa Anda kunjungi;

1. Ciao Gelato

Keunikan Ciao Gelato adalah bahan gelato yang di didatangkan langsung dari Italia. Selain menjual berbagai variasi Gelato yang enak, Ciao juga menyediakan pizza dan pasta.

Bangunan kafe ini sangat luas dan berkonsep Eropa. Jadi cocok banget untuk nongkrong dan berfoto.

Lokasinya berada di dua tempat, yakni di Jalan Affandi No. 7, Santren, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Lalu ada juga di Jalan Doktor Sutomo, No. 46, Baciro, Yogyakarta. Buka setiap hari pukul 11.00-20.00 WIB (weekday), pukul 11.00-22.00 WIB (weekend).

2. Milk By Athemy

Milk By Athemy adalah kafe gelato pertama di Yogyakarta, dahulu namanya Athemy Italian Gelato. Varian Gelato di sini sangat banyak, setiap hari menunya akan diganti-ganti agar pengunjung tidak bosan.

Selain gelato, Anda juga bisa memborong cookies, apple pie, dan pancake. Tempatnya minimalis dan klasik, cocok dijadikan tempat nongkrong dan mengerjakan tugas.

Lokasinya berada di Jalan Karangan Nomor 58, Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Buka setiap hari dari pukul 10.00-22.00 WIB.

3. Arleccino Gelato

Kafe ini sudah bersertifikat Halal MUI. Selain berbagai variasi gelato yang lezat, Arleccino juga menyediakan waffle, crepes, dan pasta.

Desain interior cafe ini berwarna-warni dan instagramable, maka cocok dijadikan tempat nongkrong dan berswafoto. Lokasinya berada di Jalan C Simanjuntak No. 36B, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB.