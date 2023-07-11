5 Kuliner Kota Tua Jakarta, Asyiknya Minum Jamu Sambil Ngemil Kerak Telor

KULINER di Kota Tua Jakarta kerap jadi daya tarik para wisatawan yang berkunjung. Beragam jenis makanan dan minuman begitu menggoda, rasanya pun dijamin enak dan tidak akan mengecewakan.

Saat sudah puas menjelajahi Kota Tua, tak ada salahnya untuk menyambangi tempat-tempat kuliner untuk mengisi perut kosong.

Kira-kira bisa mencicipi apa saja ya saat berkunjung ke Kota Tua? Berikut Okezone rangkumkan 5 di antaranya;

1. Kerak telor

Makanan khas Betawi satu ini memang sudah populer dari zaman kolonial Belanda sejak 1940-an. Bahan utama dalam membuat kerak telur juga sangat sederhana, yaitu telur ayam atau telur bebek.

Untuk proses pembuatannya cukup mudah. Telur diaduk dengan beras ketan yang telah dicampur serundeng serta ditambahkan bumbu yang sudah dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam dan gula.

Kerak Telor (Foto: Makan Ajib)

Kemudian pada wajan kecil tersebut di balik menghadap tungku berisi arang. Saat proses pembalikan itulah tekstur telur berubah menjadi seperi kerak. Cita rasa yang diberikan adalah asin gurih dan pedas.

Banyak ditemui pedagang kaki lima yang menjual kerak telur ini di halaman gedung tua di kawasan Kota Tua. Harganya sekira Rp20.000 hingga Rp30.000.

2. Es selendang mayang

Setelah puas berkeliling di Kota Tua dan mengunjungi museum yang ada, paling cocok untuk melepas dahaga dengan menikmati es selendang mayang yang segar.

Es Selendang Mayang (Foto: Cookpad)

Es selendang mayang berisikan potongan kue lapis yang terbuat dari sagu dan tepung kue kemudian ditambah santan dan gula. Memberikan rasa yang manis dan tekstur yang lembut.

Untuk mendapatkan segelas es selendang mayang hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 saja yang dapat Anda temui di pinggir jalanan sebelah timur Museum Fatahillah.