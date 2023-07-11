Nikmatnya Bakso Kuah Kelapa Khas Lombok, Paling Enak Disantap saat Hujan

BAKSO merupakan salah satu kuliner favorit khas Indonesia. Namun, bagaimana dengan hidangan bakso kuah kelapa muda dengan wadah batok kelapa? Tentu sangat unik bukan?

Bakso kuah kelapa ini bisa ditemukan di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meski terlihat aneh, namun tak mengurangi kenikmatannya saat menyantap kuliner paling primadona ini.

(Foto: YouTube/Buletin iNews)

Pemilik Usaha Bakso, Siti Rabiah mengakui, jika ide mengolah bakso ini muncul ketika melihat banyak kelapa muda miliknya yang terbuang begitu saja.

“Saya kebetulan banyak sekali punya kelapa. Punya ide, baksonya diisi dengan kelapa, lain daripada yang lain. Kan di Lombok belum ada saya bilang. Kita coba ini. Pengunjungnya ramai sekali," kata dia, dikutip dari akun YouTube Official iNews Mataram.

Sajian bumbu yang terasa dengan tampilan unik membuat cita rasa bakso semakin lezat dan gurih. Kenikmatan inilah yang mengundang para pencinta bakso rela antre mendatangi tempat ini.