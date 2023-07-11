Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ketan Durian Manis Meleleh di Mulut, Gampang dan Praktis Gak Perlu Oven!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |22:30 WIB
Resep Ketan Durian Manis Meleleh di Mulut, Gampang dan Praktis Gak Perlu Oven!
Resep ketan durian, (Foto: Tangkapan layar Youtube Cooking With Hel)
A
A
A

SALAH satu yang memberatkan ketika memasak hidangan penutup atau camilan, bagi sebagian orang adalah cara pengolahan yang harus memakai oven sebagai alat masak.

Padahal tak semua orang mempunyai oven di rumahnya bukan? Tenang, masih banyak loh jenis kudapan, camilan lezat yang cara pembuatannya tak memerlukan oven. Salah satunya ketan durian yang manis dan meleleh di mulut satu ini.

Tak hanya punya cita rasa yang manis legit, tapi ketan durian ini cukup mengenyangkan. Apalagi cara memasaknya sangat mudah dan praktis, tak butuh oven. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut adalah resepnya dikutip dari akun kanal YouTube Cooking With Hel, Selasa (11/7/2023)

Bahan utama untuk ketan; 


Beras ketan 250gr

Santan instan 65ml

Garam 1/4 sdt

Daun pandan 1 lembar

Air 320ml (2 cup beras)

Bahan untuk fla durian; 

Daging durian 300-330 gram

Santan instant 65ml

Susu kental manis 40gr (sesuai selera)

Gula 3 sdm

Air 220 ml (1 gelas)

Daun pandan 1 lembar

Larutan maizena (tepung maizena 1 sdm dicampur dengan sedikit air, aduk rata)

Topping keju parut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
