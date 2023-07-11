Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kulit Lumpia Semarang Crispy, Bisa Buat Piscok Juga!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:30 WIB
Resep Kulit Lumpia Semarang <i>Crispy</i>, Bisa Buat Piscok Juga!
Resep Kulit Lumpia Semarang Crispy, (Foto: Instagram @dewiashandy)
Resep Kulit Lumpia Semarang Crispy, menarik untuk diketahui karena sebetulnya pembuatan kulit lumpia tidaklah sulit.

Namun memang dalam pembuatannya, kulit lumpia ini cukup riskan menjadi sobek. Biasanya karena adonan kulitnya terlalu tipis, sehingga sobek ketika terkena panas saat dimasak.

Nah, jadi penasaran kan bagaimana resep kulit lumpia Semarang yang crispy? Sontek resepnya di sini, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @nindriany17, Selasa (11/7/2023)

Bahan-bahan (untuk 20 lembar)

6 sdm tepung terigu

1/4 sdt baking powder

220 ml air

1/4 sdt garam


(Resep Kulit Lumpia Semarang Crispy, Foto: Instagram @nindriany17) 

