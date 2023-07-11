Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tante Ernie Tampil Menggoda Pakai Dress Belahan Dada Rendah, Netizen: Tante Pemersatu Bangsa is Back!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |01:00 WIB
Tante Ernie Tampil Menggoda Pakai Dress Belahan Dada Rendah, Netizen: Tante Pemersatu Bangsa is Back!
Tante Ernie (Foto : Instagram/@himynameisernie)
A
A
A

SEMPAT lama menghilang dari Instagram, pesona Tante Ernie masih belum luntur. Pesona perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut tetap memikat.

Tante Ernie masih terlihat cantik dan tetap awet muda di usianya yang kini menginjak 47 tahun. Penampilannya pun kembali terlihat seksi setelah lama tak unggah foto di Instagram.

Tante Ernie

Seperti penampilan Tante Ernie pada unggahan foto terbaru di Instagram pribadinya, @himynameisernie. Tante Ernie membagikan foto selfie-nya, dia mengenakan dress berwarna hitam.

Dress tersebut memiliki model tali tipis yang sebenarnya memperlihatkan area bahu. Namun, Tante Ernie menutupi bahu mulusnya dengan menggerai rambut ke depan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
