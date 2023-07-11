Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pamela Safitri Pakai Bikini Duduk Manja di Tepi Kolam Renang, Gayanya Tak Pernah Gagal Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |00:06 WIB
Pamela Safitri Pakai Bikini Duduk Manja di Tepi Kolam Renang, Gayanya Tak Pernah Gagal Bikin Salfok!
Pamela Safitri (Foto : Instagram/@pamelasafitriduoserigala)
A
A
A

PAMELA Safitri merupakan salah satu pedangdut yang kerap menjadi sorotan. Ini lantaran penampilan Pamela Safitri yang bikin gagal fokus.

Penampilan Pamela Safitri memang kerap mengundang komentar dari netizen. Salah satunya penampilan Pamela Safitri saat menikmati waktu liburan di Bali.

Pamela Safitri

Pedangdut berusia 30 tahun tersebut membagikan video reels penampilannya ke Instagram pribadi @pamelaaasafitriduoserigala. Dalam video tersebut, Pamela Safitri berpose duduk manja di tepi kolam renang.

Sepertinya pemilik goyang dribel tersebut ingin menikmati momen santai berenang di malam hari. Terlihat dari outfitnya, Pamela Safitri mengenakan bikini two piece model tali leher.

Kesan seksi dari penampilan Pamela langsung begitu terasa. Bagaimana tidak, lekuk tubuhnya yang aduhai terpampang jelas.

Alhasil, netizen dibuat gagal fokus. Melihat penampilan seksi Pamela Safitri mengenakan bikini two piece tersebut. Unggahan Pamela pun langsung diserbu dengan cuitan netizen yang menggodanya di kolom komentar.

Halaman:
1 2
      
