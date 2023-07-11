Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Hot Tokyolagi, Seleb TikTok yang Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |22:00 WIB
6 Potret Hot Tokyolagi, Seleb TikTok yang Bikin Gagal Fokus!
Potret Seksi Tokyolagi (Foto: Instagram/@ini_tokyolagii)
SEDERET seleb TikTok kerap mencuri perhatian netizen di media sosial. Salah satunya adalah Tokyolagi yang sering masuk FYP (For Your Page).

Selain sebagai Tiktoker, perempuan pemilik nama asli Winda Saur ini juga eksis di Instagram. Namanya makin dikenal eksis setelah menjadi brand ambassador tim Esports Tanah Air, GPX.

Selain cantik, perempuan kelahiran Blora Jawa Tengah ini juga memiliki gaya penampilan seksi. Tak heran jika penampilan Tokyolagi sering bikin netizen gagal fokus.

Berikut potret cantik dan seksi Tokyolagi yang dirangkum dari Instagram, Selasa (11/7/2023).

Selfie gemas

Tokyolagi

Pertama ada potret Tokyolagi berfoto selfie dengan angle dari atas. Dia mengenakan kaos ketat berwarna putih yang membentuk lekuk tubuhnya. Selain seksi, Tokyolagi juga tampak mengggemaskan dengan bibir cemberutnya.

Pose melet di restoran

Tokyolagi

Selanjutnya ada Tokyolagi berpose menopang dagu sembari memamerkan lidah melet. Dia begitu memesona dengan rambut pendek berponi dan kacamata hitam. Sementara itu, penampilannya terlihat seksi dengan atasan lengan panjang yang memiliki potongan rendah di bagian dada sehingga belahannya begitu terlihat.

Seksi pakai kemeja kancing terbuka

Tokyolagi

Berikutnya ada potret Tokyolagi tampil cantik berpose memegang kacamata. Dia mengenakan kemeja tartan dengan beberapa kancing terbuka sehingga terlihat bra hitamnya mengintip. Penampilan Tokyolagi pun menjadi terlihat begitu seksi.

"Mantap banget kak," kata @localre***

"Tiba-tiba pengen jadi meja makan," ucap @ahmdtegar***

