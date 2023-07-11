7 Potret Cantik Mikha Anak Nafa Urbach yang Beranjak Remaja, Mewarisi Pesona Sang Bunda!

7 Potret Cantik Mikha Anak Nafa Urbach menjadi buah bibir belakangan ini. Seperti apa penampilannya putri Nafa Urbach tersebut? Simak ulasannya.

Mikhaela Lee Jowono merupakan putri cantik Nafa Urbach dengan Zack Lee. Mikhaela lahir pada tanggal 8 Februari 2011. Meski baru berusia 12 tahun, pesona Mikha yang mewarisi kecantikan sang Ibu sudah mulai terpancar.

Tak heran Mikha kerap mencuri perhatian ketika Nafa Urbach mengunggah fotonya di Instagram pribadi. Penasaran bagaimana penampilannya?

Berikut potret Mikhaela Lee Jowono anak Nafa Urbach yang beranjak remaja makin memesona, dirangkum dari Instagram pribadi Nafa Urbach, Selasa (11/7/2023).

1. Paras cantik mirip Nafa





(7 Potret Cantik Mikha Anak Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Potret cantik Mikha yang pertama saat momen wisuda kelulusan SD. Mikha yang mengenakan toga tampak cantik tersenyum manis ke kamera sembari memberikan salam peace. Paras cantiknya tampak mirip dengan sang Bunda ya!

2. Kece foto bareng Nafa





(7 Potret Cantik Mikha Anak Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Berikutnya ada momen Mikha berfoto bareng Nafa Urbach. "My kpop girl," tulis Nafa menggambarkan gaya putri semata wayangnya.

Mikha tampak kece mengenakan jaket berwarna abu-abu yang dipadukan celana jeans. Gayanya makin modis dengan menenteng shoulder bag berwarna putih. Selain modis, Mikha juga cantik dengan senyum manisnya.

3. Gaya gemas saat liburan





(7 Potret Cantik Mikha Anak Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Selanjutnya ada potret cantik Mikha saat berlibur ke Universal Studio Jepang. Mikha juga tampil kece memakai kaos biru muda yang dipadukan celana jeans bermotif. Gayanya makin modis dengan headset dileher dan menenteng handbag coklat.

Selain itu, Mikha juga tampak imut dengan senyumnya yang manis. Selain itu, gayanya makin imut dengan memakai topi Mario Bros berwarna merah.

4. Kece pakai sweater





(7 Potret Cantik Mikha Anak Nafa Urbach, Foto: Instagram/@nafaurbach)

Masih dari momen liburan di Jepang, kali dia Mikha berpose bersama Nafa. Mikha tak kalah kece dari sang Bunda, dia memakai sweater coklat dipadukan celana cargo hijau army. Gayanya makin modis dengan menenteng handbag coklat dan memakai sneakers hitam-putih.