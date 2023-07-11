Intip Koleksi Tas Mewah Rey Utami, Artis Terkaya di Indonesia

ARTIS Rey Utami disebut-sebut berhasil menjadi artis terkaya di Indonesia, bersama sang suami, Pablo Benua.

Rey dan Pablo disebut-sebut sebagai artis terkaya di Indonesia merujuk pada berdasarkan Cydem International Research, kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua mencapai angka Rp4,7 Triliun.

Hartanya bahkan terdiri dari berbagai aset, mulai dari kendaraan, rumah, hingga tanah. Gaya penampilan Rey Utami pun memperlihatkan aset-aset kekayaannya, salah satunya apalagi kalau bukan sederet tas mewah, branded, keluaran berbagai rumah mode dunia dengan harga fantastis. Penasaran mau lihat apa saja sih koleksi tas mewah Rey Utami si artis terkaya di Indonesia? Merangkum akun Instagram pribadinya, @reyutami, Selasa (11/7/2023)

1. Sling bag Celine: Motoran dengan sang suami, mengendarai moge miliknya, Rey Utami tetap tak ketinggalan menyematkan salah satu tas mewahnya. Sling bag berukuran medium warna biru langit, keluaran dari rumah mode yang mendapuk Lisa BLACKPINK menjadi duta merek globalnya, Celine.

2. Louis Vuitton: Presenter dan penyanyi satu ini pernah juga menunggah swafoto dirinya saat berada di dalam pesawat, memamerkan salah satu tas mewah koleksinya, structured sling bag warna merah muda polos keluaran Louis Vuitton.