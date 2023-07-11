Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Potret Tina Toon Jadi Princess di Foto Prewedding

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:30 WIB
3 Potret Tina Toon Jadi <i>Princess</i> di Foto Prewedding
Tina Toon, (Foto: Instagram @tinatoon101)
A
A
A

ARTIS dan politisi, Tina Toon diketahui akan segera mengakhiri masa lajangnya. Sederet rangkaian prosesi jelang hari pernikahannya pun sudah dilakukan oleh Tina.

Salah satunya sesi foto prewedding atau biasa disebut prewed, yang foto-foto dibagikan Tina melalui akun Instagram pribadinya, @tinatoon101. Penasaran bagaimana potret foto prewed Tina Toon? Simak paparan singkatnya berikut di bawah ini.

1. Bak Princess Disney: Di solo shot satu ini, Tina mengenakan gaun dress mewah salah satu koleksi Alethea.

(Foto: Yuda Juliano-Instagram @tinatoon101)

Gaun dress warna nude beige bling bling bertabur payet dan kristal, yang semakin bertambah mewah dengan detail aksen cape dari tulle berwarna senada. “OMG u look so stunning,” puji akun @ye**ta.lie

Halaman:
1 2
      
