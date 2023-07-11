Pakai Tanktop Ketat, Gaya Diana Dee Pose di Toilet Bikin Salfok!

MAKIN eksis di dunia tarik suara, Diana Dee Starlight makin sering jadi sorotan netizen. Unggahan foto-fotonya di Instagram tak pernah sepi dari komentar dari netizen.

Terlebih, Diana Dee memang kerap membagikan foto-foto yang mengundang komentar dari netizen. Salah satunya foto yang diunggah artis asal Manado tersebut baru-baru ini.

Dalam foto tersebut Diana Dee, berpose di toilet hotel. Gaya selebgram cantik satu ini tampak slay berpose ala menelepon dengan outfit serba hitam.

Diana mengenakan tanktop ketat yang dipadukan celana pendek. Perpaduan outfit memperlihatkan lekuk tubuh Diana Dee yang membuatnya terlihat seksi.