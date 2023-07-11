Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Rachel Vennya Pakai Bikini Hijau Bikin Netizen Auto Ngezoom, Body Aduhainya Ngalahin Perawan!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |01:00 WIB
Gaya Rachel Vennya Pakai Bikini Hijau Bikin Netizen Auto Ngezoom, Body Aduhainya Ngalahin Perawan!
Rachel Vennya (Foto ; Instagram/@rachelvennya)
PENAMPILAN Rachel Vennya belakangan ini menjadi sorotan publik. Salah satu sebabnya, selebgram cantik satu ini semakin berani tampil seksi.

Seperti penampilan terbaru Rachel Vennya saat liburan di Bali. Mantan istri Niko Al Hakim alias Okin tersebut, membagikan potret seksinya berpose di pinggir kolam renang.

Rachel Vennya

Janda dua orang anak tersebut bikin mata para pria tak berkedip hingga auto ngezoom melihat penampilannya yang seksi mengenakan bikini. Rachel mengenakan outfit atasan transparan yang dibuka sehingga memperlihatkan atasan bikini hijaunya.

Sementara itu, bawahan bikini hijaunya samar-samar terlihat dari balik celana panjang transparan tersebut. Penampilan Rachel dengan body goals terekspos inipun mengundang komentar dari netizen yang salfok!

      
