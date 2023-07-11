Rekomendasi Merek Granit Lantai yang Bagus

Jakarta- Penggunaan lantai granit semakin menjadi pilihan terbaik untuk diaplikasikan pada lantai rumah karena memberikan kesan tampilan yang elegan dan eksklusif.

Ada banyak sekali merek granit yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan serta anggaran biaya yang tersedia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin menggunakan lantai granit di rumah tinggal, yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Cara Memilih Granit Lantai yang Bagus dan Berkualitas

Adanya perkembangan dan kecanggihan teknologi di bidang produksi bahan bangunan menjadikan tersedianya beragam pilihan lantai yang berkualitas dan bersaing harganya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan granit lantai.

Granit lantai merupakan jenis lantai yang terbuat dari batuan beku yang terproses ketika terkena paparan panas tinggi kemudian diolah sedemikian rupa hingga mendapatkan tampilan permukaan yang mengkilap dan halus.

Untuk bisa memilih merek granit lantai dengan kualitas yang bagus, setidaknya ketahui dan pertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1. Teliti tampilan permukaan granit lantai untuk memastikan bagian ujungnya dipotong dengan rapi dan memiliki permukaan yang halus tanpa goresan, retakan atau bagian yang terlihat cacat.

2. Pilih ketebalan granit lantai yang sesuai, karena semakin tebal kualitasnya juga lebih tahan lama dan lebih kuat.

3. Cek ukurannya sesuai dengan yang tertulis di kemasan dengan cara melakukan pengukuran ulang.