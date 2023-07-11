Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Rekomendasi Merek Granit Lantai yang Bagus

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:55 WIB
Rekomendasi Merek Granit Lantai yang Bagus
Foto: Dok Freepik
A
A
A

Jakarta- Penggunaan lantai granit semakin menjadi pilihan terbaik untuk diaplikasikan pada lantai rumah karena memberikan kesan tampilan yang elegan dan eksklusif.

Ada banyak sekali merek granit yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan serta anggaran biaya yang tersedia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin menggunakan lantai granit di rumah tinggal, yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Cara Memilih Granit Lantai yang Bagus dan Berkualitas

Adanya perkembangan dan kecanggihan teknologi di bidang produksi bahan bangunan menjadikan tersedianya beragam pilihan lantai yang berkualitas dan bersaing harganya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum menggunakan granit lantai.

Granit lantai merupakan jenis lantai yang terbuat dari batuan beku yang terproses ketika terkena paparan panas tinggi kemudian diolah sedemikian rupa hingga mendapatkan tampilan permukaan yang mengkilap dan halus.

Untuk bisa memilih merek granit lantai dengan kualitas yang bagus, setidaknya ketahui dan pertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1. Teliti tampilan permukaan granit lantai untuk memastikan bagian ujungnya dipotong dengan rapi dan memiliki permukaan yang halus tanpa goresan, retakan atau bagian yang terlihat cacat.

2. Pilih ketebalan granit lantai yang sesuai, karena semakin tebal kualitasnya juga lebih tahan lama dan lebih kuat.

3. Cek ukurannya sesuai dengan yang tertulis di kemasan dengan cara melakukan pengukuran ulang.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/11/3179166//bank_dbs_isf-USK6_large.jpg
Bank DBS Ungkap 5 Tren yang Membentuk Arah Sustainable Financing Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement