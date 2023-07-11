Nikmati Sensasi Keseruan Menjadi Barbie di Barbie Dream House

Jakarta, – Kabar gembira untuk para penggemar Barbie! Dalam menyambut pemutaran film perdana Barbie The Movie yang akan berlangsung di 19 Juli 2023, Central Park dan Neo Soho bekerjasama dengan Mattel, DLI & Toys Kingdom menghadirkan dekorasi dan juga ornamen penuh dengan warna merah muda yang menggemaskan! Barbie The Movie akan hadir di area Neo Atrium dengan konsep Barbie Dream House yang penuh dengan keseruan yang tiada habisnya.

Para penggemar Barbie akan begitu menikmatinya seakan-akan masuk ke dunia Barbie yang berwarna, feminim dan mendebarkan. Berbeda lagi dengan konsep yang akan ditampilkan di Central Park Mall, area Tribeca Park akan disulap menjadi skate park yang sangat luas yang tentu penuh dengan nuansa merah muda khas Barbie. Barbie ternyata sangat menyukai olahraga Roller Skate!

Asst GM Marcomm & Relations Central Park dan Neo Soho Mall, Silviyanti Dwi Aryati mengatakan antusias penggemar Barbie sungguh terasa sekali bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh penjuru dunia. Semua orang sangat menunggu-menunggu pemutaran film Barbie The Movie yang akan berlangsung di di pertengahan bulan Juli 2023 ini.

"Tentunya Central Park dan Neo Soho Mall senang sekali dengan bisa menghadirkan suguhan dekorasi yang apik dari Barbie The Movie yang bisa dinikmati oleh para penggemar Barbie dan juga pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall,” ujar Silviyanti.

Selain adanya dekorasi Barbie Dream House di Neo Soho dan Barbie The Movie Installation di Central Park, Barbie Skate Park dengan beragam aktivitas yang menghibur dan beredukasi di Tribeca Park.

Beberapa aktivitas juga di akan dihadirkan untuk para pecinta Barbie seperti Beauty Workshop with ESQA, dan juga Barbie DJ yang akan menyemarakkan suasana saat pera penggemar bermain dan bersenang-senang di area Barbie The Movie.Tidak ketinggalan juga area retail store tepat di samping Barbie Dream House yang menyediakan beragam jenis Barbie hingga baju, tas, scarf dan juga makeup dengan merk Barbie.