ITFW 2023 Digelar, Siap Bawa Desainer Muda ke Kancah Internasional

JAKARTA - Ajang Indonesia Teen Fashion Week (ITFW) digelar ketiga kalinya pada Juli 2023, di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square, Jakarta. Kembalinya ITFW menyemarakkan industri fashion Indonesia dan sebagai wujud apresiasi fashion Tanah Air.

Selain itu, ITFW juga menjadi wadah untuk mendukung para desainer muda Indonesia yang ingin berkreasi.

Pihak DD Foundation mengatakan bahwa masih banyak para desainer muda berbakat dan kreatif, namun harus menguburkan bakat dan impian mereka menjadi seorang desainer terkenal. Untuk itu, DD Foundation hadir memberikan solusi pada desainer muda yang ingin mewujudkan mimpinya melalui kegiatan ITFW.

Pada Kegiatan ITFW 2023, animo para desainer semakin meningkat. Bahkan mereka yang telah mengikuti ITFW 2022, masih berminat untuk bergabung di ITFW tahun ini. Hal ini menunjukkan antusias yang tinggi di kalangan para desainer industri fashion Tanah Air.

ITFW 2023 digelar dengan harapan agar setiap tahun menghasilkan desainer muda Indonesia yang mampu bersaing di kancah Internasional dan menjadi embrio desainer yang hebat.

(Agustina Wulandari )