Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

ITFW 2023 Digelar, Siap Bawa Desainer Muda ke Kancah Internasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:32 WIB
ITFW 2023 Digelar, Siap Bawa Desainer Muda ke Kancah Internasional
ITFW 2023. (Foto: dok Indonesia Teen Fashion Week)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Indonesia Teen Fashion Week (ITFW) digelar ketiga kalinya pada Juli 2023, di Hotel Ibis Style Mangga Dua Square, Jakarta. Kembalinya ITFW menyemarakkan industri fashion Indonesia dan sebagai wujud apresiasi fashion Tanah Air.

Selain itu, ITFW juga menjadi wadah untuk mendukung para desainer muda Indonesia yang ingin berkreasi.

Pihak DD Foundation mengatakan bahwa masih banyak para desainer muda berbakat dan kreatif, namun harus menguburkan bakat dan impian mereka menjadi seorang desainer terkenal. Untuk itu, DD Foundation hadir memberikan solusi pada desainer muda yang ingin mewujudkan mimpinya melalui kegiatan ITFW.

Pada Kegiatan ITFW 2023, animo para desainer semakin meningkat. Bahkan mereka yang telah mengikuti ITFW 2022, masih berminat untuk bergabung di ITFW tahun ini. Hal ini menunjukkan antusias yang tinggi di kalangan para desainer industri fashion Tanah Air.

ITFW 2023 digelar dengan harapan agar setiap tahun menghasilkan desainer muda Indonesia yang mampu bersaing di kancah Internasional dan menjadi embrio desainer yang hebat.

(Agustina Wulandari )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/11/3179166//bank_dbs_isf-USK6_large.jpg
Bank DBS Ungkap 5 Tren yang Membentuk Arah Sustainable Financing Saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178833//ifp_cahaya_mustika-LVts_large.jpeg
Transformasi Digital Pendidikan Lewat Interactive Flat Panel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178786//regenerasi_tulang_dan_sendi-xIpw_large.jpg
Kenalan dengan Stem Cell dan Secretome, Begini Perannya dalam Meregenerasi Tulang dan Sendi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement