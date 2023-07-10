Gak Cuma Cantik, Ini Syarat Penting Jadi Pramugari!

SELAMA ini profesi pramugari kerap dianggap sulit karena banyaknya persyaratan yang dilakukan agar bisa lolos dari tahapan seleksi. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa penampilan juga menjadi penunjang seorang wanita bila ingin lolos menjadi pramugari.

Namun faktanya, penampilan atau paras yang cantik tak melulu jadi syarat utama seseorang untuk bisa lolos dan berprofesi sebagai pramugari. Ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan selain dari penampilan.

Hal itu diungkap oleh Pramugari Private Jet, sekaligus Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Partai Perindo, Putri Antikasari. Ia mengatakan bahwa ada hal lain yang perlu diperhatikan calon pramugari selain dari sisi penampilan.

“Kebanyak maskapai luar tidak begitu ribet (soal fisik), pintar yang utama,” ungkap Putri dalam acara Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Senin (10/7/2023).