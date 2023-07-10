Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gak Cuma Cantik, Ini Syarat Penting Jadi Pramugari!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:17 WIB
Gak Cuma Cantik, Ini Syarat Penting Jadi Pramugari!
Podcast Aksi Nyata (Foto: ist)
A
A
A

SELAMA ini profesi pramugari kerap dianggap sulit karena banyaknya persyaratan yang dilakukan agar bisa lolos dari tahapan seleksi. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa penampilan juga menjadi penunjang seorang wanita bila ingin lolos menjadi pramugari.

Namun faktanya, penampilan atau paras yang cantik tak melulu jadi syarat utama seseorang untuk bisa lolos dan berprofesi sebagai pramugari. Ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan selain dari penampilan.

Podcast Aksi Nyata

Hal itu diungkap oleh Pramugari Private Jet, sekaligus Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Partai Perindo, Putri Antikasari. Ia mengatakan bahwa ada hal lain yang perlu diperhatikan calon pramugari selain dari sisi penampilan.

“Kebanyak maskapai luar tidak begitu ribet (soal fisik), pintar yang utama,” ungkap Putri dalam acara Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Senin (10/7/2023).

