HOME WOMEN LIFE

Berminat Melamar Jadi Pramugari? Intip Dulu Tips Jitunya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:44 WIB
Berminat Melamar Jadi Pramugari? Intip Dulu Tips Jitunya!
Putri Antikasari di Podcast Aksi Nyata, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

PROFESI pramugari masih menjadi salah satu pilihan profesi idaman banyak wanita di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Tak dipungkiri, jaminan keliling Indonesia hingga luar negeri tanpa biaya pun jadi salah satu alasan banyak wanita tertarik bekerja menjadi seorang pramugari.

Namun, menjadi pramugari tentu tidak lah mudah. Banyak tes dan persiapan yang harus dilakukan sebelum bisa terjun sebagai salah satu kru kabin pesawat ini. Beberapa hal yang perlu disiapkan ini pun diungkap oleh Pramugari Private Jet, Putri Antikasari.

Dalam siaran podcast Partai Perindo, ia tak sungkan membagikan beberapa tips bagi para calon pramugari agar bisa lolos seleksi. Tips pertama yang perlu dilakukan pelamar, ialah memperbanyak pengalaman bekerja, guna sebagai bekal dalam proses seleksi.

“Kalian pasti akan ditanya pengalaman apa yang kalian punya. Apa pun itu kalian jangan menolak experience,” jelas Putri, dikutip dari siaran acara Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Senin (10/7/2023).

Putri mengaku dirinya sebelumnya sudah pernah bekerja sebagai pramugari kereta api, sebelum akhirnya melamar menjadi pramugari pesawat. Ia mengatakan pengalaman bekerja apa pun bisa menjadi nilai tambah pada kandidat.

Halaman:
1 2
      
