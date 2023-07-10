Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 11 Juli: Capricorn Pikiran Akhirnya Bisa Damai, Pisces Dapat Keuntungan Baru

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 11 Juli: Capricorn Pikiran Akhirnya Bisa Damai, Pisces Dapat Keuntungan Baru
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

PENASARAN tentang kata nasib peruntungan zodiakmu di awal pekan ini? Melansir Times of India, berikut ramalan prediksi zodiak hari ini untuk para Capricorn, Aquarius dan Pisces. Sebagaimana diprediksikan oleh ahli astrologi Samir Jain.

1. Capricorn: Kabar baik hari ini, situasi berantakan di hidup para Capricorn sudah bisa terkendali, sehingga pikiran Anda bisa merasakan kedamaian. Tapi di sisi lain, ada tantangan soal keuangan, hari ini harus membuat keseimbangan yang tepat dalam pengeluaran dan pendapatan.

Selain itu, untuk hari ini orang-orang Capricorn disarankan untuk menghindari terlalu banyak bepergian atau terlalu banyak bekerja, karena bisa mempengaruhi kesehatan.

2. Aquarius: Hari ini, Anda diramalkan mungkin menghadapi masalah kesehatan, yang mungkin membuatmu tidak sabar. Makanya disarankan untuk mengendalikan sifat pemarahmu hai Aquarius. Selain kesehatan yang kurang baik, hari ini ada peluang para Aquarius belanja hal-hal yang tak perlu, jadi menghabiskan uang hasil jerih payah selama ini.

3. Pisces: Selasa awal pekan ini jadi hari yang baik untuk para Pisces. Salah satu contohnya, dalam urusan bisnis diprediksikan mungkin mendapatkan klien baru, yang akan sangat membantu menambah keuntungan dan pendapatan.

Sementara Pisces yang sedang mencari kerja, kemungkinan besar akan mendapatkan pekerjaan baru, ada kemungkinan promosi di pekerjaan saat ini. Nasib baik hari ini juga berlaku ke kehidupan asmara, para Pisces yang masih lajang diramalkan bisa segera bertemu pasangan yang cocok.

(Rizky Pradita Ananda)

      
