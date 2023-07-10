Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Slonong Boy, Istilah Gaul yang Viral di TikTok? Intip di Sini!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |23:00 WIB
Apa Arti Slonong Boy, Istilah Gaul yang Viral di TikTok? Intip di Sini!
Apa Arti Slonong Boy Istilah Gaul yang Viral di TikTok, (Foto: Freepik)
A
A
A

Apa Arti Slonong Boy, Istilah Gaul Yang Viral di TikTok? Akan dibahas secara singkat lewat artikel ini. Mengingat istilah ini tengah wara-wiri di jagat maya sosial media.

Ya, platform sosial media seperti TikTok memang memunculkan berbagai istilah gaul yang populer digunakan oleh para penggunanya. Baik itu bahasa gaul baru atau bahasa gaul yang sudah pernah populer di jaman dulu, namun kembali viral di generasi baru sekarang.

Salah satunya seperti istilah Slonong Boy, istilah gaul yang tengah viral di linimasa TikTok. Selain di linimasa TikTok, ucapan ini diketahui juga sempat diucapkan oleh politisi sekaligus Bakal Calon Presiden dari PDI-P, Ganjar Pranowo ketika melakukan kunjungan ke Cirebon, Jawa Barat. Kala itu ia menyebut dirinya akan menjadi ‘Slonong Boy’.

( Apa Arti Slonong Boy, Istilah Gaul yang Viral di TikTok?, Foto: Freepik)

Istilah Slonong Boy sendiri bisa dibilang bukan istilah gaul baru, karena memang sudah ngetren, banyak diucapkan dalam percakapan sehari-hari di kalangan anak-anak muda generasi era 80 hingga 90'an. 

 BACA JUGA:

 

 ( Apa Arti Slonong Boy, Istilah Gaul yang Viral di TikTok?, Foto: Freepik) 

 

Halaman:
1 2
      
