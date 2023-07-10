Atasi Rambut Berketombe karena Musim Hujan? Coba 6 Tips Ini!

KETOMBE adalah salah satu masalah rambut terbesar ketika cuaca sering hujan, seperti cuaca belakangan ini. Hadirnya ketombe di rambut ini, salah satunya memang karena kelembapan yang meningkat.

Mengusir ketombe sebetulnya tidaklah sulit, namun kuncinya adalah konsistensi karena memang perlu waktu alias tidak bisa instan langsung hilang begitu saja. Lantas bagaimana cara atau tips mengusir ketombe yang bikin gatal dan tak percaya diri ini? Dikutip dari Times of India, Senin (10/7/2023) simak enam tips mengusir ketombe gara-gara musim hujan berikut ini.

1. Jaga kebersihan kulit kepala: Caranya, teratur mencuci rambut dengan sampo berformula ringan untuk menghilangkan minyak berlebih, kotoran, dan serpihan dari kulit kepala. Jangan pakai shampo keras yang justru bikin minyak alami rambut jadi hilang.

2. Pakai sampo anti ketombe: Pakai sampo yang dirancang khusus untuk melawan ketombe, umumnya mengandung bahan aktif seperti seng pyrithione, ketoconazole, tar batubara, atau selenium sulfida, yang dapat membantu mengurangi pengelupasan dan gatal di kulit kepala.

3. Pijat kulit kepala: Disarankan sesaat sebelum keramas, pijat lembut dulu kulit kepala memamai ujung jari. Ini gunanya untuk melonggarkan serpihan dan meningkatkan sirkulasi darah, yang membantu bisa menghilangkan ketombe lebih efektif.