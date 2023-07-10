Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Atasi Rambut Berketombe karena Musim Hujan? Coba 6 Tips Ini!

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:00 WIB
Atasi Rambut Berketombe karena Musim Hujan? Coba 6 Tips Ini!
Tips mengatasi rambut berketombe, (Foto: Freepik)
A
A
A

KETOMBE adalah salah satu masalah rambut terbesar ketika cuaca sering hujan, seperti cuaca belakangan ini. Hadirnya ketombe di rambut ini, salah satunya memang karena kelembapan yang meningkat.

Mengusir ketombe sebetulnya tidaklah sulit, namun kuncinya adalah konsistensi karena memang perlu waktu alias tidak bisa instan langsung hilang begitu saja. Lantas bagaimana cara atau tips mengusir ketombe yang bikin gatal dan tak percaya diri ini? Dikutip dari Times of India, Senin (10/7/2023) simak enam tips mengusir ketombe gara-gara musim hujan berikut ini.

1. Jaga kebersihan kulit kepala: Caranya, teratur mencuci rambut dengan sampo berformula ringan untuk menghilangkan minyak berlebih, kotoran, dan serpihan dari kulit kepala. Jangan pakai shampo keras yang justru bikin minyak alami rambut jadi hilang.

2. Pakai sampo anti ketombe: Pakai sampo yang dirancang khusus untuk melawan ketombe, umumnya mengandung bahan aktif seperti seng pyrithione, ketoconazole, tar batubara, atau selenium sulfida, yang dapat membantu mengurangi pengelupasan dan gatal di kulit kepala.

3. Pijat kulit kepala: Disarankan sesaat sebelum keramas, pijat lembut dulu kulit kepala memamai ujung jari. Ini gunanya untuk melonggarkan serpihan dan meningkatkan sirkulasi darah, yang membantu bisa menghilangkan ketombe lebih efektif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066171/ketombe-w8nJ_large.jpg
Tak Selalu Ketombe, Ini Masalah Rambut Lain yang Sebabkan Kulit Kepala Rontok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/611/2923171/musim-hujan-tiba-waspada-ketombe-menyerang-coMu7iyC4g.jpg
Musim Hujan Tiba, Waspada Ketombe Menyerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/611/2898063/2-trik-jadikan-bawang-putih-penghilang-ketombe-Vep2bv1LVK.jpg
2 Trik Jadikan Bawang Putih Penghilang Ketombe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/611/2892186/cara-menghilangkan-ketombe-dengan-minyak-kelapa-mudah-dilakukan-di-rumah-vGtCl1aBzE.jpg
Cara Menghilangkan Ketombe dengan Minyak Kelapa, Mudah Dilakukan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/611/2795784/singkirkan-dulu-sampo-5-cara-alami-ini-ampuh-usir-ketombe-ktBbMOsM0k.jpg
Singkirkan Dulu Sampo, 5 Cara Alami Ini Ampuh Usir Ketombe!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/611/2721720/8-tips-atasi-ketombe-bagi-ukhti-berhijab-6u3wuqZZYC.jpg
8 Tips Atasi Ketombe bagi Ukhti Berhijab
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement