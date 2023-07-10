Liburan ke Pantai, Sebaiknya Jangan Bawa 5 Makanan Ini!

ADA beberapa makanan yang tidak baik dibawa bepergian saat musim panas terutama saat berlibur ke pantai. Alasannya, sinar matahari dapat dengan mudah merusak makanan tertentu, menjadikannya pilihan yang berisiko atau bahkan tidak aman untuk dimakan.

Dilaporkan Today.com, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebutkan bahwa ketika makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu yang tidak aman, maka bakteri penyebab penyakit dapat tumbuh ke tingkat yang berbahaya.

Ini termasuk patogen seperti salmonella, E. coli, campylobacter, clostridium perfringens dan staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan diare dan muntah.

Berikut makanan yang perlu dihindari ketika bepergian ke tempat dengan cuaca sangat panas sebagaimana dilansir dari ANTARA.

1. Sandwich dengan daging

Makanan yang dibuat dengan potongan daging dingin seperti irisan kalkun, ham, ayam, daging sapi panggang, salami, bacon atau bologna seperti dalam sandwich akan berbahaya jika dibiarkan lama dalam zona bahaya.

Bakteri dalam daging ini dapat berkembang biak dengan cepat. Segera makan sandwich dengan isian daging setelah dikeluarkan dari lemari es atau pendingin, atau pilih bahan yang tidak perlu didinginkan.

2. Salad segar

Salad segar yang dikemas dengan produk mentah seperti sayuran hijau mungkin bukan pilihan terbaik untuk pergi ke tempat panas seperti pantai.

Salad tidak hanya menjadi layu dan lembek karena panas, tetapi bakteri apa pun yang ada dapat berkembang biak dengan cepat dalam suhu hangat.

Semua buah dan sayuran mentah berpotensi mengandung patogen penyebab penyakit seperti salmonella, e.coli, dan listeria.