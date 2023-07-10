Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Gangguan Susah Tidur, Atasi dengan 4 Tips Ini!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:54 WIB
Alami Gangguan Susah Tidur, Atasi dengan 4 Tips Ini!
Susah tidur (Foto: Help guide)
A
A
A

MENURUT penelitian tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 10 penduduk Indonesia mengalami insomnia atau gangguan susah tidur sehingga mereka tidak bisa mengistirahatkan diri dengan baik.

Padahal, tidur merupakan aktivitas penting untuk menentukan kualitas hidup manusia sebab saat tidur tubuh manusia meregenerasi sel-sel yang rusak, mengatur hormon, memperbaiki sel otot, dan membantu memperkuat daya ingat.

Jika mengalami gangguan susah tidur, berikut kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut menurut perusahaan farmasi PT LAPI Laboratories sebagaimana tertulis dalam keterangan pers, Senin.

Menurut National Sleep Foundation, laptop dan ponsel yang berada di sekitar tempat tidur dapat menyebabkan gangguan tidur. Sinar biru yang berasal dari layar gawai dapat mengurangi produksi melatonin pada tubuh sehingga badan terasa kurang rileks.

Dikutip dari Antara, berikut ini sejumlah tips guna mengatasi susah tidur,

 tidur

1. Tetapkan rutinitas tidur

Tetapkan jadwal tidur yang konsisten setiap hari. Dengan memiliki rutinitas yang konsisten, tubuh perlahan-lahan akan menyesuaikan ritme kerja dan siap beristirahat pada jam tertentu.

2. Hindari konsumsi alkohol

Hindari minum alkohol sekitar tiga jam sebelum tidur atau batasi konsumsinya sebanyak dua gelas per hari. Sebaliknya, cobalah untuk minum segelas susu atau teh herbal sebelum tidur, yang dapat membuat tubuh rileks dan siap untuk beristirahat.

Halaman:
1 2
      
