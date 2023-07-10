Malu Bau Kaki, Salah Satu Cara Mengatasinya Jaga Sepatu Tetap Kering!

BAU kaki selain tak sehat dan bikin bau tak sedang di hidung. Tetapi kadang hal ini bisa terjadi jika kita memakai sepatu berhari-hari dan berkeringat.

Bau kaki bisa terjadi karena bakteri atau jamur yang hidup di sepatu. Bakteri dan jamur diketahui menyukai area yang lembab, panas, dan gelap, sehingga sepatu adalah tempat yang baik bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak.

Selain membuat kita tidak nyaman, bau kaki juga membuat kita merasa minder saat berkumpul dengan banyak orang, jika kita mengharuskan untuk tidak menggunakan sepatu atau alas kaki lainnya.

Berikut 5 cara mudah dan alami untuk menghilangkan bau kaki:

1. Gunakan Minyak Esensial

Minyak atsiri Memiliki sifat antimikroba dan antijamur yang dapat membunuh bakteri dan jamur penyebab bau kaki. Untuk menggunakannya sangat mudah. Cukup tuangkan 8 – 10 tetes essential oil ke dalam ember berisi air hangat, lalu rendam kaki selama kurang lebih 30 menit. Lakukan 1-2 kali seminggu untuk hasil yang optimal dan mencegah bau kaki.

2. Scrub Kaki

Tidak hanya untuk wajah, pengelupasan kaki juga diperlukan untuk mengangkat sel kulit mati pada kaki tempat berkumpulnya bakteri dan kuman penyebab bau kaki. Pengelupasan kaki juga sangat mudah, Anda hanya perlu lulur dan lakukan 2-3 kali seminggu, menurut laman Medical News Today.

Tujuannya melakukan scrub kaki adalah untuk mengelupaskan sel kulit mati dari kaki kamu. Kamu dapat melakukan ini ketika mandi dengan menggunakan kain lap, batu apung, atau sikat.

3. Jaga Sepatu Tetap Kering

Selalu pastikan untuk memakai sepatu kering. Jika sepatu Anda basah, segera jemur di bawah sinar matahari agar tidak lembap dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau jamur.

Pilih jenis sepatu yang bisa membuat kaki bernafas, gunakan kaos kaki yang tidak terlalu tebal agar kaki tidak mudah basah dan membuat area sepatu menjadi lembap. Saat tidak digunakan, jemur sepatu Anda secara rutin di bawah sinar matahari untuk membunuh bakteri dan jamur pada sepatu Anda.

