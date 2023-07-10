Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning! Penderita Obesitas Bisa Terserang Jamur Pada Kulit

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:23 WIB
Warning! Penderita Obesitas Bisa Terserang Jamur Pada Kulit
Obesitas (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PENDERITA obesitas bisa berisiko mengalami berbagai macam komplikasi penyakit mematikan. Beberapa yang cukup sering terjadi ialah terserang hipertensi, stroke, hingga jantung.

Tapi, tahukah kamu bahwa penderita obesitas juga berisiko terserang jamur pada kulit? Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) pun mengatakan penderita obesitas cenderung mengalami jamur hingga kehitaman pada kulit tubuh. Jamur tersebut pun sering menyebabkan gatal pada kulit termasuk selangkangan.

obesitas

“Gatal-gatal itu sebenarnya disebabkan oleh jamur yang tumbuh di sela-sela kulit kita,” ungkap dr. Em Yunir, Sp.PD, KEMD, selaku Pengurus Perhimpunan Penyakit Dalam (PAPDI), dalam acara virtual Serba Serbi Obesitas.

Sebagai informasi, munculnua jamur pada tubuh lantaran pengumpulan lemak berlebih yang menyebabkan lipatam. Lipatan itu lah yang biasa dihuni oleh jamur hingga berwarna kehitaman.

Area lipatan tersebut memicu bagian tubuh tidak terjangkau dibersihkan dan menjadi lebih lembab. Tak heran bila penderita akan merasakan gatal.

 BACA JUGA:

“Risiko untuk tumbuhnya jamur menjadi lebih tinggi pada kulit pasien obesitas. Ini terkait dengan kehigienisan,” tambah dr. Em Yuri.

Bila mengalami hal ini, tentu hal utama yang perlu dilakukan ialah dengan menurunkan bobot tubuh. Dengan begitu lipatan pada kulit yang berlemak akan berkurang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169305//ristra_clinic_program_penurunan_berat_badan-t1HT_large.jpg
Angka Obesitas di Indonesia Naik, Ristra Clinic Luncurkan Program Penurunan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157424//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-DmfB_large.jpg
62% ASN Jakarta Obesitas, Pramono: Ikuti Saya, Tukang Jalan dan Sepedaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/481/3156221//rano_karno-UoXa_large.jpg
62% ASN Obesitas, Pemprov DKI Wajibkan Olahraga Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/481/3154766//gula-kcHP_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Tubuh Sudah Kena Overdosis Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547//obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151569//minuman_manis-BQyH_large.jpg
Suka Minuman Manis? Hati-Hati Bisa Picu Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement