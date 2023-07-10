Warning! Penderita Obesitas Bisa Terserang Jamur Pada Kulit

PENDERITA obesitas bisa berisiko mengalami berbagai macam komplikasi penyakit mematikan. Beberapa yang cukup sering terjadi ialah terserang hipertensi, stroke, hingga jantung.

Tapi, tahukah kamu bahwa penderita obesitas juga berisiko terserang jamur pada kulit? Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) pun mengatakan penderita obesitas cenderung mengalami jamur hingga kehitaman pada kulit tubuh. Jamur tersebut pun sering menyebabkan gatal pada kulit termasuk selangkangan.

“Gatal-gatal itu sebenarnya disebabkan oleh jamur yang tumbuh di sela-sela kulit kita,” ungkap dr. Em Yunir, Sp.PD, KEMD, selaku Pengurus Perhimpunan Penyakit Dalam (PAPDI), dalam acara virtual Serba Serbi Obesitas.

Sebagai informasi, munculnua jamur pada tubuh lantaran pengumpulan lemak berlebih yang menyebabkan lipatam. Lipatan itu lah yang biasa dihuni oleh jamur hingga berwarna kehitaman.

Area lipatan tersebut memicu bagian tubuh tidak terjangkau dibersihkan dan menjadi lebih lembab. Tak heran bila penderita akan merasakan gatal.

“Risiko untuk tumbuhnya jamur menjadi lebih tinggi pada kulit pasien obesitas. Ini terkait dengan kehigienisan,” tambah dr. Em Yuri.

Bila mengalami hal ini, tentu hal utama yang perlu dilakukan ialah dengan menurunkan bobot tubuh. Dengan begitu lipatan pada kulit yang berlemak akan berkurang.

