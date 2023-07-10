Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Beda Ciri-Ciri Obesitas Laki-Laki dan Perempuan, Apa Saja?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:48 WIB
Beda Ciri-Ciri Obesitas Laki-Laki dan Perempuan, Apa Saja?
Obesitas (Foto: istock)
A
A
A


OBESITAS kini jadi salah satu momok menakutkan bagi banyak orang. Bagaimana tidak, penyakit kegemukan ini bisa menjadi sumber penyakit dan menyebabkan komplikasi.

Beberapa kasus kematian di Indonesia akibat obesitas pun kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya yang sempat viral ialah kematian pria berbobot 300 Kg akibat syok setik karena obesitas.

 obesitas

Sementara itu, banyak publik yang belum mengetahui bahwa kondisi obesitas antara laki-laki dan perempuan berbeda. Hal itu diungkap oleh dr. Em Yunir, Sp.PD, KEMD, selaku Pengurus Perhimpunan Penyakit Dalam (PAPDI) menjabarkan sejumlah perbedaan antara obesitas laki-laki dan perempuan.

“Ada perbedaan antara (ciri-ciri obesitas) laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya penumpukan lemak banyak di rongga perut. Kalau perempuan banyak di panggul,” ungkap dr. Em Yuri dalam acara virtual Serba Serbi Obesitas.

dr. Em Yuri menjelaskan penumpukan lemak di bagian perut seperti yang dialami wanita jauh lebih berisiko. Pasalnya, hal itu bisa menyebabkan risiko terjadinya komplikasi berbagai penyakit seperti, hipertensi, jantung dan stroke.

“Jumlah lemak di rongga perut itu akan menyebabkan suatu risiki lain, menghasilkan hormon-hormon yang dapat menyebabkan munculnya perjalanan ke arah komplikasi, seperti stroke, hipertensi hingga jantung,” paparnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, tanda obesitas sendiri juga bisa dilihat dari lingkar pinggang seseorang. dr. Em Yuri menjelaskan, lingkar pinggang laki-laki yang menderita obesitas bisa lebih dari 90 cm. Sedangkan wanita obesitas lingkar pinggangnya bisa mencapai lebih dari 80 cm.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/482/3169305//ristra_clinic_program_penurunan_berat_badan-t1HT_large.jpg
Angka Obesitas di Indonesia Naik, Ristra Clinic Luncurkan Program Penurunan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157424//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-DmfB_large.jpg
62% ASN Jakarta Obesitas, Pramono: Ikuti Saya, Tukang Jalan dan Sepedaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/481/3156221//rano_karno-UoXa_large.jpg
62% ASN Obesitas, Pemprov DKI Wajibkan Olahraga Hari Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/481/3154766//gula-kcHP_large.jpg
Ini Tanda-Tanda Tubuh Sudah Kena Overdosis Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/481/3154547//obesitas-Qvzg_large.jpg
Waspada! Obesitas Tingkatkan Risiko Kanker Empedu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151569//minuman_manis-BQyH_large.jpg
Suka Minuman Manis? Hati-Hati Bisa Picu Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement