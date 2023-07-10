8 Destinasi Wisata Menarik dan Epik di Yogyakarta, Cocok buat Semua Usia

YOGYAKARTA salah satu daerah tujuan wisata favorit di Indonesia. Yogyakarta sendiri masih sangat kental dengan tradisi dan budayanya, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Tak hanya itu saja, Yogyakarta juga memiliki deretan destinasi wisata menarik yang tak boleh Anda lewatkan. Mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga alam semua bisa Anda dapatkan di wilayah yang dijuluki sebagai Kota Gudeg ini.

Dari semua tempat wisatanya, berikut ini rekomendasi tempat wisata di Yogyakarta yang epic, cocok buat semua usia.

BACA JUGA:

1. Candi Prambanan

Jika Magelang punya Candi Borobudur, nah Yogyakarta juga memiliki Candi Prambanan yang merupakan candi hindu terbesar di Indonesia.

Candi Prambanan

Lokasinya sekitar 17 kilometer dari pusat kota Yogyakarta. Terdapat relief yang menceritakan kisah Ramayana dan Krishnayana pada peninggalan sejarah yang satu ini.

Jika datang ke sini, Anda juga dapat menikmati pertunjukan Rama Sinta yang digelar oleh pengelola candi Prambanan. Tak hanya itu saja, kawasan Candi Prambanan banyak spot-spot menarik lho.

BACA JUGA:

2. Taman Sari

Selanjutnya adalah Taman Sari berada, yang mana lokasinya berada dalam benteng keraton Yogyakarta. Di mana dulunya merupakan tempat pemandian bagi sultan dan permaisurinya.

Taman Sari Yogyakarta (Instagram @wisata_tamansari_yogyakarta)

Objek wisata yang satu ini dipenuhi dengan nilai historis yang dapat anda nikmati. Selain itu, anda juga dapat mengabadikan momen denganlatar belakang yang menarik.

BACA JUGA:

3. Pantai Indrayanti

Pantai Indrayanti menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup banyak didatangi oleh para wisatawan. Keindahan tak kalah dari Bali, Anda bisa berlibur di pantai tersebut bersama keluarga atau teman.

Pantai Indrayanti (Instagram @hargilang)

Terletak di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, wisata bahari ini sering disebut sebagai pantai Kuta-nya Jogja.

Memiliki hamparan pasir putih di sepanjang pantai ini, bisa Anda jadikan tempat bermain, atau dijadikan spot foto yang menarik.

Pantai Indrayanti juga menyuguhkan pemandangan indah di kala senja tiba. Cantiknya sunset, dapat memperlengkap pemandangan di sekitar pantai ini. Sunset atau matahari terbenam salah satu momen paling disukai wisatawan di pantai ini. Nuansa romantisnya pun akan terasa lho.