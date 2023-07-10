Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Surga Bahari di Sulawesi Tenggara, Bikin Suntuk Hilang Pikiran Tenang

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:03 WIB
10 Surga Bahari di Sulawesi Tenggara, Bikin Suntuk Hilang Pikiran Tenang
Pesona bawah laut Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Foto: Instagram/@wakatobidivetrip)
A
A
A

SULAWESI Tenggara populer akan keindahan alam baharinya yang menyajikan pantai dengan hamparan pasir bersih berwarna putih, dan keeksotisan lainnya yang membuat mata terbelalak kagum melihatnya.

Jika belum pernah berwisata ke Sulawesi Tenggara, berikut ini adalah 10 surga bahari yang indah dan patutu disambangi.

1. Pantai Katembe

Surga bahari pertama yang bisa Anda temukan ada di Pantai Katembe di Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Sudah bisa dibayangkan hamparan pasir putih dan juga lautan birunya membuat semua orang terlena dengan pesona alamnya.

2. Kepulauan Labengki

Tempat wisata ini termasuk salah satu destinasi populer, yang terletak di Kepulauan Labengki terletak di Labengi, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pulau Labengki

Pulau Labengki (Foto: Instagram/@aanflabber)

Pulau ini terbagi menjadi 5 pulau lagi yang terdiri dari Labengki Besar, Labengki Kecil, Alnamira, Tukoh Kulay dan Mauang dengan daya tariknya masing-masing.

3. Taman Nasional Wakatobi

Siapa yang tak pernah dengar surga bahari satu ini? Taman Nasional ini terletak di segitiga koral dengan beragam jenis koral itu sendiri, ikan, moluska, bahkan spesies tanaman laut terbesar di dunia.

4. Pantai One Mbiha

Pantai One Mbiha terletak di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pantai Mbiha

(Foto: TripAdvisor/Nevio N)

Objek wisata ini dapat ditempuh selama 4 jam menggunakan kapal laut dari ibukota kabupaten.

Pantai ini meyuguhkan pemandangan pantai pasir putih dengan pemandangan sunrise dan sunset yang menakjubkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018671/spot_diving_di_pulau_sangalaki-rNz5_large.JPG
5 Spot Diving Terbaik di Pulau Sangalaki, Panorama Bawah Lautnya Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/408/3017088/pantai_patawana-oyf7_large.JPG
Pantai Patawana, Surga Tersembunyi di Bumi Cenderawasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/408/3014146/pantai-ranca-buaya-garut-lokasi-fasilitas-wisata-dan-harga-tiket-masuk-D31HDycp2J.JPG
Pantai Ranca Buaya Garut: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/408/3010807/5-pantai-tersembunyi-di-kebumen-nomor-2-view-nya-keren-rasa-selandia-baru-IaEARAqwxS.JPG
5 Pantai Tersembunyi di Kebumen, Nomor 2 View-nya Keren Rasa Selandia Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/408/2994131/4-pantai-cantik-di-tanjung-lesung-cocok-buat-liburan-lebaran-bersama-keluarga-506SBk96He.JPG
4 Pantai Cantik di Tanjung Lesung, Cocok buat Liburan Lebaran Bersama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/408/2990946/cara-menuju-pantai-sebalang-kepingan-surga-di-lampung-selatan-prfvhLoWZj.JPG
Cara Menuju Pantai Sebalang, Kepingan Surga di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement