10 Surga Bahari di Sulawesi Tenggara, Bikin Suntuk Hilang Pikiran Tenang

Pesona bawah laut Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Foto: Instagram/@wakatobidivetrip)

SULAWESI Tenggara populer akan keindahan alam baharinya yang menyajikan pantai dengan hamparan pasir bersih berwarna putih, dan keeksotisan lainnya yang membuat mata terbelalak kagum melihatnya.

Jika belum pernah berwisata ke Sulawesi Tenggara, berikut ini adalah 10 surga bahari yang indah dan patutu disambangi.

1. Pantai Katembe

Surga bahari pertama yang bisa Anda temukan ada di Pantai Katembe di Madongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Sudah bisa dibayangkan hamparan pasir putih dan juga lautan birunya membuat semua orang terlena dengan pesona alamnya.

2. Kepulauan Labengki

Tempat wisata ini termasuk salah satu destinasi populer, yang terletak di Kepulauan Labengki terletak di Labengi, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pulau Labengki (Foto: Instagram/@aanflabber)

Pulau ini terbagi menjadi 5 pulau lagi yang terdiri dari Labengki Besar, Labengki Kecil, Alnamira, Tukoh Kulay dan Mauang dengan daya tariknya masing-masing.

3. Taman Nasional Wakatobi

Siapa yang tak pernah dengar surga bahari satu ini? Taman Nasional ini terletak di segitiga koral dengan beragam jenis koral itu sendiri, ikan, moluska, bahkan spesies tanaman laut terbesar di dunia.

4. Pantai One Mbiha

Pantai One Mbiha terletak di Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

(Foto: TripAdvisor/Nevio N)

Objek wisata ini dapat ditempuh selama 4 jam menggunakan kapal laut dari ibukota kabupaten.

Pantai ini meyuguhkan pemandangan pantai pasir putih dengan pemandangan sunrise dan sunset yang menakjubkan.