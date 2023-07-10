12 Tempat Wisata Populer di Lombok 2023, Bikin Siapapun Kagum Keindahannya

TERDAPAT banyak wisata populer di Lombok yang layak untuk disambangi pada tahun 2023. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya, dan menjadi destinasi wisata yang populer bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Menawarkan objek-objek wisata seperti indah, gunung-gunung yang megah, dan budaya yang kaya, Lombok menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan.

Berikut ini adalah 12 tempat wisata populer di Lombok yang layak untuk dikunjungi pada tahun 2023;

1. Pantai Kuta

Terletak di bagian selatan Lombok, Pantai Kuta menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih.

Pantai ini juga merupakan surga bagi para peselancar karena ombaknya yang bagus.

Gili Trawangan (Foto: ANTARA)

2. Gili Trawangan

Salah satu dari tiga pulau kecil di sekitar Lombok yang dikenal sebagai Gili, Gili Trawangan menawarkan pesona pantai yang memikat dengan air laut yang bening dan terumbu karang yang indah.

Di pulau ini, Anda dapat melakukan snorkeling, menyelam, atau hanya bersantai di pantai.

3. Gunung Rinjani

Merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia, Gunung Rinjani menawarkan petualangan pendakian yang menantang bagi para pecinta alam.

Puncak gunung ini menawarkan pemandangan spektakuler yang termasuk danau Segara Anak di kaldera gunung.

4. Air Terjun Sendang Gile

Terletak di Lembah Sendang Gile, air terjun ini adalah salah satu yang paling terkenal di Lombok. Dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, air terjun ini memberikan keindahan alam yang menenangkan.