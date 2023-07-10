Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

12 Tempat Wisata Populer di Lombok 2023, Bikin Siapapun Kagum Keindahannya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:01 WIB
12 Tempat Wisata Populer di Lombok 2023, Bikin Siapapun Kagum Keindahannya
Pantai Kuta, Lombok, NTB (Foto: Instagram/@piknikedu_tour)
A
A
A

TERDAPAT banyak wisata populer di Lombok yang layak untuk disambangi pada tahun 2023. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya, dan menjadi destinasi wisata yang populer bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Menawarkan objek-objek wisata seperti indah, gunung-gunung yang megah, dan budaya yang kaya, Lombok menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan.

Berikut ini adalah 12 tempat wisata populer di Lombok yang layak untuk dikunjungi pada tahun 2023;

1. Pantai Kuta

Terletak di bagian selatan Lombok, Pantai Kuta menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih.

Pantai ini juga merupakan surga bagi para peselancar karena ombaknya yang bagus.

Gili Trawangan

Gili Trawangan (Foto: ANTARA)

2. Gili Trawangan

Salah satu dari tiga pulau kecil di sekitar Lombok yang dikenal sebagai Gili, Gili Trawangan menawarkan pesona pantai yang memikat dengan air laut yang bening dan terumbu karang yang indah.

Di pulau ini, Anda dapat melakukan snorkeling, menyelam, atau hanya bersantai di pantai.

3. Gunung Rinjani

Merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia, Gunung Rinjani menawarkan petualangan pendakian yang menantang bagi para pecinta alam.

Puncak gunung ini menawarkan pemandangan spektakuler yang termasuk danau Segara Anak di kaldera gunung.

4. Air Terjun Sendang Gile

Terletak di Lembah Sendang Gile, air terjun ini adalah salah satu yang paling terkenal di Lombok. Dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, air terjun ini memberikan keindahan alam yang menenangkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/406/2999701/keindahannya-diakui-dunia-inilah-5-perbedaan-gili-trawangan-dan-gili-meno-LpdGlLOVnI.JPG
Keindahannya Diakui Dunia, Inilah 5 Perbedaan Gili Trawangan dan Gili Meno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/406/2958715/10-alasan-kenapa-harus-berlibur-ke-lombok-minimal-sekali-seumur-hidup-UcmQAh5FaZ.JPG
10 Alasan Kenapa Harus Berlibur ke Lombok Minimal Sekali Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/406/2954894/keren-lombok-masuk-5-besar-destinasi-wisata-alam-terbaik-dunia-2024-JLisHmJQwY.JPG
Keren! Lombok Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Alam Terbaik Dunia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/408/2931935/5-rekomendasi-wisata-keren-di-nusa-tenggara-barat-pokoknya-bikin-betah-liburan-eq7cZl5RPD.JPG
5 Rekomendasi Wisata Keren di Nusa Tenggara Barat, Pokoknya Bikin Betah Liburan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/408/2926745/7-resort-terbaik-di-lombok-cocok-buat-honeymoon-romantis-bikin-cinta-terus-membara-IK6CD5OPIl.jpg
7 Resort Terbaik di Lombok Cocok buat Honeymoon, Romantis Bikin Cinta Terus Membara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/406/2903046/kenapa-pulau-pulau-di-lombok-nama-depannya-gili-simak-penjelasannya-aghFUABITA.jpg
Kenapa Pulau-Pulau di Lombok Nama Depannya Gili? Simak Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement