HOME WOMEN TRAVEL

Bukan Sekadar Cantik, Ini Syarat Penting untuk Jadi Pramugari

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:09 WIB
Bukan Sekadar Cantik, Ini Syarat Penting untuk Jadi Pramugari
Putri Antikasari. (Foto: MPI/Annastasya)
A
A
A

PROFESI pramugari kerap dianggap sulit karena banyaknya persyaratan yang dilakukan agar bisa lolos dari tahapan seleksi. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa penampilan juga menjadi penunjang seorang wanita bila ingin lolos menjadi pramugari.

Namun faktanya, penampilan atau paras yang cantik tak melulu jadi syarat utama seseorang untuk bisa lolos dan berprofesi sebagai pramugari. Ada hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan selain dari penampilan.

 BACA JUGA:

Hal itu diungkap oleh Putri Antikasari, pramugari private jet yang juga bakal caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 dari Partai Perindo. Ia mengatakan bahwa ada hal lain yang perlu diperhatikan calon pramugari selain dari sisi penampilan.

 

“Kebanyak maskapai luar tidak begitu ribet (soal fisik), pintar yang utama,” kata Putri dalam acara Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Senin (10/7/2023).

 BACA JUGA:

Putri tak memungkiri bahwa penampilan yang menarik bisa menjadi nilai tambah seseorang lolos seleksi pramugari. Namun, ia menjabarkan bahwa wawasan dan ilmu yang utama jauh lebih menarik untuk bisa lolos menjadi salah satu bagian dari kru pesawat itu.

“Lebih mengutamakan apa yang kita punya dan apa yang kita miliki di diri kita termasuk pengetahuan,” jelas Putri.

Halaman:
1 2
      
