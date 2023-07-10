5 Hal Bikin Traveler Tidak Nyaman saat Liburan ke Tempat Baru, Pernah Ngalamin?

PERGI berlibur ke tempat baru tentu saja menjadi pengalaman baru yang berkesan, entah dalam konteks baik ataupun buruk. Membuka pikiran, mencerahkan indera Anda!

Ya, Anda bisa mendapat pengetahuan baru mengenai budaya yang berbeda, cara berkomunikasi, dan yang lainnya.

Namun, pengalaman yang tidak menyenangkan hingga membuat Anda tak nyaman juga mungkin saja terjadi.

Ada beberapa hal yang menganggu kenyamanan saat traveler berlibur di tempat baru, berikut 5 hal di antaranya, seperti dikutip dari Independent Travel Cats;

1. Terkendala bahasa

Tidak bisa berbicara bahasa negara yang Anda kunjungi memang bukan masalah besar. Tapi itu mungkin saja terjadi dan menganggu waktu berlibur Anda terutama saat ke negara tujuan yang penduduknya kesulitan berbahasa Inggris.

Jika Anda bepergian sendirian atau bersama teman dan keluarga, kamus online adalah jawabannya.

2. Merasa sendiri atau kesepian

Ketika memutuskan berlibur sendirian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, traveler mungkin akan merasa tidak nyaman karena belum memahami lingkungan sekitar dan tak ada teman untuk berkeluh kesah. Kekhawatiran juga terus membayangi ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

3. Merasa berbeda kondisi dengan di rumah

Berada di lingkungan baru memang luar biasa, bahkan jika Anda pandai beradaptasi dengan hal-hal baru.

Tapi sebagian traveler mendadak merasa tak nyaman lantaran suasana yang dihadirkan berbeda dengan apa yang biasa dilakukan di rumah, apalagi jika traveling dalam jangka waktu yang cukup lama. Kebiasaan berbeda umumnya memang menimbulkan ketidaknyamanan di awal liburan Anda.