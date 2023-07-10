Kenapa Banyak Nama Orang Filipina Mirip dengan Spanyol? Ini Penjelasannya

BANYAK nama orang Filipina memiliki banyak kemiripan dengan orang Spanyol. Pemberian nama umumnya dipengaruhi oleh budaya yang tengah berkembang dan etnis.

Karenanya, tidak sedikit masyarakat suatu negara memberikan nama dengan ciri khas yang ada. Ini pun berlaku pada Filipina.

Masyarakat negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini diketahui memiliki nama yang unik. Bagaimana tidak, nama orang Filipina umumnya memiliki kemiripan dengan orang Spanyol.

BACA JUGA: 5 Festival Unik di Filipina yang Mengundang Daya Tarik Wisatawan

Contohnya saja nama Jose, Mario, dan lainnya. Lantas, kenapa demikian? Mengutip laman Faculty Washington, nama-nama orang Filipina sejatinya memiliki pengaruh Spanyol yang kuat lantaran sejarah kolonial negara itu.

Di mana masa lalu, orang Filipina terpaksa memilih nama belakang Spanyol untuk kenyamanan dalam bahasa Spanyol pendaftaran kolonial.

Dengan demikian, nama Filipina tidak serta merta mencerminkan warisan budaya atau etnis. Praktik penamaan adat (misalnya Filipina, Indo-Malayan), di sisi lain, masih ada daerah-daerah yang tidak ditaklukkan Spanyol di masa lalu.

Di Filipina, orang biasanya mengikuti sistem penamaan Iberia, yakni pemberian nama depan ganda, nama belakang. Nama Filipina memberikan gambaran tentang sejarah bangsa.