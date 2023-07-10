Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Banyak Nama Orang Filipina Mirip dengan Spanyol? Ini Penjelasannya

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |02:01 WIB
Kenapa Banyak Nama Orang Filipina Mirip dengan Spanyol? Ini Penjelasannya
Wanita cantik asal Filipina (Foto: Instagram/@trinacandaza)
A
A
A

BANYAK nama orang Filipina memiliki banyak kemiripan dengan orang Spanyol. Pemberian nama umumnya dipengaruhi oleh budaya yang tengah berkembang dan etnis.

Karenanya, tidak sedikit masyarakat suatu negara memberikan nama dengan ciri khas yang ada. Ini pun berlaku pada Filipina.

Masyarakat negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini diketahui memiliki nama yang unik. Bagaimana tidak, nama orang Filipina umumnya memiliki kemiripan dengan orang Spanyol.

Contohnya saja nama Jose, Mario, dan lainnya. Lantas, kenapa demikian? Mengutip laman Faculty Washington, nama-nama orang Filipina sejatinya memiliki pengaruh Spanyol yang kuat lantaran sejarah kolonial negara itu.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Di mana masa lalu, orang Filipina terpaksa memilih nama belakang Spanyol untuk kenyamanan dalam bahasa Spanyol pendaftaran kolonial.

Dengan demikian, nama Filipina tidak serta merta mencerminkan warisan budaya atau etnis. Praktik penamaan adat (misalnya Filipina, Indo-Malayan), di sisi lain, masih ada daerah-daerah yang tidak ditaklukkan Spanyol di masa lalu.

Di Filipina, orang biasanya mengikuti sistem penamaan Iberia, yakni pemberian nama depan ganda, nama belakang. Nama Filipina memberikan gambaran tentang sejarah bangsa.

