Resep Rica-Rica Ayam Berkuah, Pedas dan Gurih Bikin Nagih!

RESEP rica-rica ayam berkuah berikut ini bisa menjadi inspirasi masakan sehari-hari Anda. Cara membuatnya tidak susah lho, pasti Anda bisa mencobanya sendiri di rumah.

Ayam rica-rica dengan kuah kental pastinya enak dengan cita rasa yang pedas dan gurih. Karenanya, dijamin bakal menggugah selera makan Anda dan keluarga.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resep rica-rica ayam berkuah kental yang dikutip dari tayangan YouTube Dapur Oksa, Senin (10/7/2023).

(Resep Rica-Rica Ayam Berkuah, Foto: YouTube/ Dapur Oksa)

Bahan Marinasi

1/2 kg ayam broiler / ayam kampung

1 buah jeruk