Nia Atasha, Artis Muslim Malaysia yang Didapuk Jadi Model Victoria's Secret

NAMA model dan aktris Malaysia, Nia Atasha Rosli tengah membuat heboh di media sosial baru-baru ini. Pasalnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin (10/7/2023) Nia disebut sebahai model Melayu-Muslim pertama untuk brand pakaian dalam terkenal tersebut.

Nia sendiri didapuk sebagai model untuk koleksi T-shirt Bra baru saja diluncurkan oleh Victoria's Secret Malaysia. Dari foto-foto yang diunggah di akun Instagram Victoria's Secret Malaysia, memperlihatkan wanita berusia 27 tahun itu bersama Miss Universe Malaysia 2018 Jane Teoh serta aktris dan model Thailand, Janie Tienphosuwan berpose dalam balutan set koleksi pakaian dalam keluaran brand raksasa tersebut.

Masih dilansir dari laporan SCMP, kampanye koleksi terbaru ini disebut menandai banyak hal pertama untuk merek ikonik tersebut, termasuk momentum seorang model Malaysia pertama yang memimpin kampanye lokal, yakni model Melayu-Muslim pertama, dan tim produksi wanita pertamanya yang dibentuk bekerja sama dengan komunitas Fotografer Wanita Malaysia (WPM). Foto-foto Nia Atasha Rosli sendiri disebut nantinya akan muncul di toko-toko Victoria's Secret secara global.

Didapuk menjadi model Victoria's Secret Malaysia, Nia menyebut menjadi model brand kenamaan dunia adalah impiannya sejak dulu. Maka dengan adanya kesempatan ini, ia sangat antusias dan begitu senang.

