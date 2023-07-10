Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Claudia Scheunemann yang Sukses Bawa Timnas Putri Indonesia ke Semifinal Piala AFF U-19 2023, Jadi Top Skor!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:11 WIB
5 Potret Claudia Scheunemann yang Sukses Bawa Timnas Putri Indonesia ke Semifinal Piala AFF U-19 2023, Jadi Top Skor!
Claudia Scheunemann (Foto: Instagram/@c.a.scheunemann)
A
A
A

NAMA atlet cantik Claudia Scheunemann menjadi perbincangan pencinta sepak bola Tanah Air. Ini lantaran Claudia sukses membawa timnas Putri Indonesia U-19 ke semifinal Piala AFF-U-19 2023.

Bahkan, sampai saat ini remaja berusia 14 tahun tersebut tercatat menjadi top skor sementara di ajang bergengsi se-Asia Tenggara itu. Perempuan blasteran Jerman yang lahir di Indonesia tersebut telah menorehkan 4 gol sejauh ini.

Penasaran bagaimana potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @c.a.Scheunemann, Senin (10/7/2023).

Keren pakai jaket Timnas Indonesia

Claudia Scheunemann

(Foto: Instagram/@gallery.claudia_scheuneman)

Pertama ada potret Claudia berpose mengenakan jaket timnas Indonesia berwarna merah. Sembari menoleh ke kamera, Claudia tampak tersenyum manis ke kamera.

Pakai jersey kebanggaan

Claudia Scheunemann

Selanjutnya ada momen Claudia saat memasuki lapangan bersama rekan-rekannya. Dengan mengenakan jersey Merah-Putih, Claudia tak hanya manis tetapi juga keren banget!

Momen Natal

Claudia Scheunemann

Selanjutnya ada momen Claudia merayakan Natal bersama keluarga di tahun 2022. Claudia mengenakan baju kaos polos berwarna abu-abu dan celana panjang hitam. Simpel dan sederhana, namun Claudia tetap cantik nan kece.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
